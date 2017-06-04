澳洲雪梨一家被多次曝光的整形诊所又出事了，这次是把全澳各地数百名女性的保密资料外泄出去。

据《澳洲新闻网》报导，这家名为「The Cosmetic Institute」的整形诊所，将顾客的姓名、住址、医保号码和病历等资讯发在网上，让很多人感到非常震惊，包括一些少女。

这家诊所的网站上一个公共索引工具，公布了病人丰胸前后的对比图，还有穿着泳衣的私密照片。

这次泄密涉及500多名女性，有的是在2014年做手术的。被吓到的女性们还难以理解发生了什么事，表示她们觉得自己「被侵犯了」。

昆州一名医师发现，这些资料可以公开看见后联系媒体，这件事才被发现。

该网站会自动存储客户被要求在网上提交的裸照，及手术前填写的体检表。

昨天诊所老板吉尔（Andrew Gill）说，发现网站出问题之后，他已经暂停了网站的使用。「对我们来说，病人的隐私是最重要的是，我们正在了解这些资讯被公开的原因。」而部分隐私被泄露的女性中，很多人对她们的资讯以及手术原因被泄露，感到崩溃。

20岁的教师克拉芙（Jessica Clough）说，她觉得自己被侵犯了，很恶心。「这本该是私密的资讯，他们（诊所）却以最糟糕的方式来侵犯我们的隐私。」她说，她做手术是为了提升自信，只有伴侣等极少数人，知道她做过整形手术，现在这样，让她难以形容自己的感觉。另一名来自黄金海岸的19岁少女也是其中之一。她的姐妹本打算在今年做手术，现在被她妈妈取消了。墨尔本也有一名少女的资讯被泄露。她的妈妈说，她开始担心自己女儿的安全。