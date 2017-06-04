台湾台中市13期重划区前日发生骇人焚尸命案，56岁林姓男子惨遭凶手割喉、断掌后焚尸，警方在18小时迅速逮捕死者的弟弟林姓凶嫌。

警方表示，林嫌因诈欺案遭通缉，为利于日后逃亡，竟预谋杀害胞兄，透过断掌、焚尸，将自己的驾照放在胞兄的长裤口袋，一方面让警方无法辨识死者身分，另方面故布疑阵成「诈赌」，昨晚林嫌移送地检署复讯，检察官讯后声请羁押，3日上午裁定羁押。

涉嫌犯下残忍杀人案的林姓凶嫌（48岁，因诈欺案遭通缉），从昨天下午接受警方侦讯，仍坚决否认犯案。

他声称1日凌晨因为要谈家务事，将哥哥约出，两人在车上因故起争吵，哥哥随即下车，不知去向。

林嫌面对专案人员询问，也都采答非所问、不配合态度，使得犯案动机陷入胶着。

警方调查，林嫌本月1日搭载哥哥到台中13期重划区内，先在车上将其割颈杀害后，为了掩饰张冠李戴「诈死」的身分被查出，还将哥哥双手掌割下并焚尸，并将自己的驾照塞入死者长裤后口袋，离去前除了将手掌带走丢弃，还在现场洒下10颗骰子，故布疑阵成自己因为诈赌遭杀害的假象。

警方到场根据死者身上驾照，果真一度认定死者为林姓凶嫌，并朝「诈赌」方向侦办，不过在扩大调阅路口监视器比对后，发现凶嫌驾白色犯案自小客车离开，途中还更换保时捷休旅车，并查出疑似死者的男子仍健在，另在寻获的白色犯案车辆内采集到血迹，进行DNA比对，确认死者是林嫌的哥哥，展开以车追人、以人追人，案发后18小时在北区一家商务旅馆，破门攻坚将林嫌逮捕到案。