（伦敦4日综合电）伦敦市中心闹区当地时间周六（6月3日）晚间发生恐怖袭击，伦敦大都会警方证实，至少6人死亡，30多人受伤送医，3名行凶者被警方击毙。

警方和救护人员在英国夏令时间晚间10时过后不久接到报案，称有一辆小货车在伦敦桥（London Bridge）附近撞人，3名男子随后离开肇事小货车，在伦敦桥南端及距离伦敦桥不远的餐厅酒吧区博罗市场（Borough Market）刺伤数人。

袭击发生当时在伦敦桥上的BBC记者哈莉-琼斯透露，自己看见一辆由男子驾驶的小型货车在撞向行人之前，“大概以时速50英哩（80公里）行驶”。

“他向右转，撞到5或6个人。”哈莉-琼斯说。

另外有目击者对BBC表示，伦敦桥上的攻击发生后，有人从小型货车下车，随即朝博罗市场方向跑去，不久后，博罗市场即响起枪声。一名社交媒体用户贴出一张显然是攻击者的照片，图中攻击者躺在博罗市场的一间酒吧外，身上绑满罐状物。

伦敦大都会警察表示，嫌犯身穿看似爆炸装置的背心，但随后被发现爆炸装置是假的，而武装警察也在8分钟内将嫌犯击毙。目前，警方相信只有3人涉案。

英首相伦敦市长谴责暴行

伦敦大都会警察随后在推特上表示：“伦敦桥和博罗市场事件在2017年6月4日0时25分被定义为恐怖袭击。”

英国首相特里莎-梅对此发言，并称这是“可怕的事件”，她将在稍后召开内阁安全会议因应。

与此同时，伦敦市长萨迪克-汗（Sadiq Khan）也形容这是“可怕的恐怖袭击”。他表示：“我们还不知道详情，但已知道这是起在星期六夜晚，对伦敦人和游客的蓄意且懦弱的攻击。我强烈谴责攻击行为。”

今年3月，一名男子驾驶汽车从议会大厦附近的西敏寺大桥（Westminster Bridge ）上冲撞行人。事件造成袭击者和1名警员在内的4人死亡。该事件还造成至少40人受伤，其中有3名警员。

就在两周前，曼彻斯特竞技场（Manchester Arena）才发生了一宗恐袭爆炸。当时美国著名女歌手爱莉安娜-格兰德正在场内举行演唱会。爆炸导致22人丧生。