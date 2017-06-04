（首尔4日综合电）韩国首尔中央地方法院3日以证据不足为由，拒绝对“亲信干政”案主角崔顺实的女儿鄭宥娜下达逮捕令，后者随即获释。

鄭某自5月31日下午被引渡回韩国以来，一直处于被拘留状态。她获释后承诺，将继续配合该案调查。

据《韩国先驱报》报道，首尔中央地方法院3日驳回检方的请求，拒绝对鄭某签发逮捕令。但法院在裁决中说，在当前调查阶段，尚未掌握充分证据，“难以确认逮捕该女子的理由、必要性以及恰当性”。

此前，鄭某被转移至首尔中央地方检察厅等待裁决。当天凌晨2时20分左右，得知裁决结果后被释放。

鄭宥娜5月30日下午从丹麦哥本哈根机场出发，31日凌晨在荷兰阿姆斯特丹机场转乘飞往韩国的大韩航空客机后立即被韩国检方拘留，下午抵达韩国仁川，当即被押解至首尔中央地方检察厅，后来又转移到母亲崔顺实被关押的首尔南部看守所。

检方原本希望法院对郑某下达逮捕令，以便在拘留时限到期后继续对她进行问讯。检方向法院提交的申请逮捕令材料中包含两项指控，一是郑某涉嫌通过非法手段被韩国名校梨花女子大学录取，二是她上中学时的请假条涉及伪造材料。

否认知情

郑某在仁川国际机场接受媒体采访时也直呼冤枉，声称对母亲与前总统朴槿惠之间发生的事“一无所知”。就案情而言，她“正尝试把拼图拼凑起来，但现在还拼不太上”。

郑某2015年以“马术特长生”名义被梨花女大招收。2016年年初，韩国媒体爆料，郑某通过走后门才进入梨花女大，且在校期间频繁耍大牌，引起韩国社会哗然，郑某随后被校方取消学籍。

此外，三星集团被曝曾与崔顺实名下一家位于德国的企业签订价值182万美元（约780万令吉）的合同，用于资助郑某进行马术训练、购买马匹还有她在欧洲的奢华生活。作为交换，时任朴槿惠政府支持三星集团一桩并购案，从而帮助三星集团实际控制人、三星电子有限公司副会长李在镕巩固权力。

今年年初，郑某因护照过期，在丹麦北部城市奥尔堡被拘留。韩国随后要求引渡，直至上周才获丹麦方面同意。郑某一度提起上诉，后撤回。

据《韩国先驱报》描述，现年20岁的郑某是一名“单身母亲”，育有一名快两岁的男婴。孩子目前留在丹麦由保姆照顾。

现阶段，朴槿惠、崔顺实、李在镕等人都身陷囹圄，就多项腐败指控接受审理。