（莫斯科4日综合电）俄罗斯总统普京在美国一档为他量身定做的访谈节目上，接受美国著名导演奥利弗-斯通采访时自曝，自己在三届总统任期内发生过大约5起暗杀事件。

那“硬汉”普京是靠什么多次躲过针对他的暗杀计划呢？普京称，这主要靠保镖的出色工作。

作为克里姆林宫直属机构的联邦保卫局，继承了苏联时期“克格勃第九局”设计的总统保卫系统，由总统安全局、克里姆林宫卫队和总统警卫团等组成。

总统保镖的薪水，比在其他部队服役高1至2倍，每年还有30天假期。但是，要想进入这个特殊群体，必须经过层层淘汰。

当然，首要条件是绝对忠于总统、为人正派、无刑事记录；其次，必须是斯拉夫人，身高在1.8米以上，年龄在20至35岁；再来的就是，必须熟练掌握多种格斗术，能在异常环境下驾车，甚至应会识别各种毒药。

最有名的普京保镖名叫佐罗托夫，曾是普京恩师索布恰克的保镖，1999年他受邀加入普京安保队伍。

佐罗托夫是钳工出身，但据称专业水平非常高，他后来成为2016年新成立的俄罗斯国民警卫队总司令。

法律赋予联邦保卫局的权力范围很大。例如，为从事秘密活动及保障所保护对象的人身安全，联邦保卫局人员可查阅任何人的档案，可使用任何部门的房屋和交通工具，可畅通无阻地进入任何地方，以及征用组织和个人的汽车。有关保卫局的组织情况，活动策略、方式和手段不属于检察院监察的范围。

公众场合至少4层“保护圈”

一般来说，普京在公众场合出现时，周围会有至少四层“保护圈”。第一层是总统的贴身保镖，通常是几名彪形大汉，他们戴着耳麦，手提可做装甲盾牌的文件包。这些人用身体掩护总统，凭借众多的人数和威猛的相貌震慑刺客。

第二层保护圈是混杂在人群中的便衣。他们没有丝毫特征，便于暗中行事——必要时甚至会对可疑者进行身体接触，确定是否暗藏武器。第三层保护圈是站在人群四周的警卫，他们阻截试图挤到总统身边的可疑人士。第四层保护圈距总统最远，他们是埋伏在屋顶上的狙击手，随时准备消灭威胁总统人身安全的人。

俄总统保镖统一配备“久尔扎”9毫米手枪，在50米范围内可以打透防弹背心，在100米内可以打穿汽车外壳。保镖乘坐的吉普车里还配备着防弹衣、步枪、德拉贡诺夫狙击枪、“黄蜂”导弹等武器，足够对付一个营的兵力。

“诺登没叛国，但不该泄密”

采访中，斯通向普京发问，作为一名前克格勃特工，他是否鄙视泄露本国国家安全局文件的斯诺登。

普京随即答道，斯诺登不是叛国者，因为他没有将任何可能危害自己国家人民的信息交给其他国家。

但普京却表示，不赞同斯诺登的做法。“在我看来，不，他做错了，”普京说，“如果他不喜欢他被交予的工作，他大可以辞职了事。”

普京说，他此前从未觉得自己与斯诺登有任何相似之处，但斯诺登应像自己当年所做的那样：离职，而不是泄密。普京透露，1991年他离开克格勃，正是由于他无法认同政府的行动。