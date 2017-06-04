（克里夫兰4日综合电）据美媒体报道，两天前结束的NBA总决赛第一场较量中，勇士113比91大胜骑士，取得开门红。

骑士的糟糕防守加上过度忌惮对手的三分，导致骑士众将顾此失彼，并由此导致了一场惨败。落败后，骑士当家球星詹姆斯的表现也引来了多方质疑。

该场比赛里，詹姆斯出场40分钟，20投9中，三分球6投2中，得到28分15篮板8助攻2盖帽，同时也有8次失误。加上这2记三分，詹姆斯季后赛生涯三分命中总数达到321个，超过名人堂成员雷吉-米勒，升至

历史第二位。

另外，詹姆斯生涯总得分达到6023分，成为历史上第一位季后赛生涯总分突破6000分的球星。

回顾詹皇在总决赛G1的表现，虽然“皇帝”迎来了职业生涯的又一个里程碑，但这光环似乎仍难敌骑士惨败的尴尬。

20岁时已不纠结于这些

对于外界的质疑，詹姆斯今日受访时表示：“我没有听到这些声音，也不会去在意，这些根本打扰不了我 。别人写什么、说什么与我无关，我更不会和我的队友说别去听这些，因为我根本就不会理会这些。”

无疑，詹皇作为当今全联盟最有统治力的球员，一举一动都会成为关注的焦点，但早已经历无数大风大浪的他早已不在乎外界的评判，而是更加专注打球。

詹皇表示，随着年龄的增长和取胜经历的增加，他早已把关注点从这些方面移开。

“我在20岁的时候就不会纠结于这些了，我不需要再去证明谁错了，并且让批评我的人闭嘴，进入30后我知道我要做什么，以及我已经取得了什么。”