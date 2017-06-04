香港艺人林雅诗（Grace）近日飞抵吉隆坡工作，今天（3日）晚间在社交网站大玩直播期间，突然被一名男子从背后快速抢走手提袋。

据《东网》报导，事后林雅诗表示：「刚在拍摄期间，我自己走到一旁玩直播以为很安全，岂料突然有人抢我的手提袋，不过幸好我在当地的好朋友，和经理人马天乐一起追到匪徒，所以我並没有不见任何东西，也没有金钱上的损失，不过就有点擦伤。」

被问及下次还敢不敢开直播？她则表示不敢再直播，也不敢一个人离开。

现年39岁的林雅诗，是1997年香港小姐竞选的参赛佳丽，是准决赛20位候选佳丽，但未能入围决赛前12名。早期与香港无线电视签署合约，於电视连续剧中多数饰演閒角，於1998年离开无线电视，曾一度退出娱乐圈，任职秘书。

其后签约香港知名导演王晶电影公司投身电影界。於同年，便接拍了《PR Girls青春援助交际》及《邪教档案之末日风暴》，在这两部影片中她均有裸露的演出，而在末日风暴中与古天乐一场肉帛缠绵的激情床戏，还令两人之间发生了绯闻。2002年为Now电视担任成人节目主持並专注於电影发展。

掠夺案件在大马屡屡发生，早前一名中国女游客在吉隆坡独立广场自拍时，被一名摩哆骑士从后方掠夺手袋摔伤，当时高高举起准备自拍的手机，將案发过程全程录下。