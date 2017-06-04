（本报古晋4日讯）砂能源公司非常关注日益猖獗的铜制品被偷案件，特别是在砂州北区的设备，频频发生变压站被破坏情况，造成用户的电供以及街灯与通讯服务受到干扰，引起许多不便。

据砂能源公司分布组副总裁哈佳西蒂艾莎表示，这些贼徒已越来越大胆，甚至在光天化日之下，破坏这些电供设备。

她说，近日来，变压站内的铜制设备失窃的案件正日益增加，站内的所有的铜制导体物及地下电缆均被贼徒偷走。

单是民都鲁，她指出，在过去2个月内就发生了13宗案件，案发地点皆在美民沿海大道、峇贡路、实巴荷以及达岛地区，该公司因而蒙受39万令吉损失。

此外，她进一步表示，同样的情况也发生在美里地区，而最近一宗发生在罗东－瓜拉峇南路的案件，便使到变压站内的两条电缆柱受到影响。

这个变压站是供电予瓜拉峇南地区住户及街灯，至到亚细安大桥地区。这些贼徒的行为已让道路使用者的安全受到威胁，因有长达8公里的街灯无法正常操作；另一宗案件是在达雅节前夕发生，造成尼亚石山及伯克奴地区的电供受到干扰。

美里1周2案损失12万

美里在一周之内，就发生了两宗这类的案件，估计已造成12万令吉的损失。

“砂能源公司已加强巡逻工作，并分别在民都鲁和美里阻止了共4宗企图偷窃及企图破坏设备案件。”

她透露道，该公司正与警方合作，来杜绝这类危险的罪案。

“公众的安全是砂能源公司最大的优先考量。在近期的案件中，这些贼徒是使用车辆将变压站的电缆柱拉倒，然后再拆除当中的铜导体。这不仅危及他们自己的安全，同时也让道路使用者的安全受到威胁。”

自2015年开始，砂能源公司就记录了429宗的铜导体失窃案件，而该公司也花费了超过520万令吉来替换这些被破坏及失窃的设备。

对此，该公司也寻求民众的合作，一旦在变压站附近发现偷窃或破坏事故时，可拨电1300-88-3111或通过手机应用程序“SEB Cares”进行举报。