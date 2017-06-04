（本报古晋4日讯）联邦工程部长拿督斯里法迪拉尤索指出，马当Emart交通圈双程双向道的提升工程，以及马当-史打博新路与大桥工程现已完成了93%，预计今年内可完成！

拿督斯里法迪拉尤索今日在甘榜槟榔爪哇清真寺分发开斋节援助金后，向媒体汇报砂州数项工程进展时，透露上述消息。

虽然该工程比预期稍有延迟，他表示，但承包商最终还是赶上了进度。而根据工程报告，他进一步指出，该工程延误的原因包括设施的改变、大马运动会期间禁止重型车辆使用附近路段等。

另外，谈及泛婆大道工程项目中，从10哩至15哩的道路提升工程时，法迪拉表示，目前该工程已进行了51%，比预期的进度慢了3%，导致拖延的原因是复杂众多的公用设施及拥挤的车流量。无论如何，他保证，工程部会严密监督该工程的进展。

峇当鲁巴大桥蓝图已完成

至于三马拉汉大桥工程，他则说，目前已完成了69%，比预定工程慢了2%。因此，他希望承包商尽其所能，克服挑战，并根据先前预定的工程表，迎头赶上并加以完成。

他续说，位于浮刹的双溪林巴斯大桥工程，目前已进行了将近93%，负责的承包商目前正加紧工作，他相信今年内该工程可完成。

至于第11大马计划第二阶段的新工程，法迪拉指出，位于民都鲁美丹再也敦胡先翁路的架空大道，目前正进入遴选工程顾问公司的程序；伊干大桥工程则已进入估算工程管理的细节及工程项目的规范；红武岸大桥工程已完成了招标及委任工程顾问公司程序，目前工程顾问公司正在绘测该桥梁的蓝图与结构；至于联邦政府与砂州政府联手合作承建的峇当鲁巴大桥，目前已完成工程的设计蓝图。