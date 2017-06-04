马尼拉名胜世界酒店3日发布枪手闯入赌场及开枪袭击的闭路电视片段(CCTV)，从CCTV中可以看见枪手从外进入赌场过程，包括枪手手持枪械闯入赌场，开枪示警，进入赌场內，向赌桌淋泼汽油点火焚烧，以及与保安人员驳火等过程。

根据美国有线电视新闻网（ CNN）报导，名胜世界保安首席执行员阿尔敏在案发后第二天，於週六召开记者会公佈该闭路电视片段。

该片显示， 枪手当时就与其他人一样，进入电梯到2楼的赌场，当他步出电梯后便戴起了口罩。

枪手出了电梯以后，便直接进入赌场，並没有停留在门口进行安检，而赌场人员也企图阻止他进入，惟他已直接拿出枪械，嚇得所有人落荒而逃。

较后他便直接走到赌场二楼对天花板开一枪，到赌桌点火烧毁赌桌，较后也走到赌博机区烧毁部分赌博机后，便走到赌场存放筹码处，拿走了大量筹码。

在经过保安人员与嫌犯的枪战以后，嫌犯逃到房间自焚再自轰身亡。

菲律宾警方就继续调查，疑凶的身份和动机。 马尼拉警察总长指枪手是坐德士达赌场，目前正扣查一名的士司机问话。同时也公佈枪手口操菲律宾语与德士司机对话，因此相信他是当地人。

无论如何，总统杜特尔特重申，此次袭击事件並非由极端组织「伊斯兰国」策动。

*以下视频取自Youtube，若遭移除请见谅。