（本报古晋4日讯）砂人联党已沦为铺路、修沟渠和发放发展金的政党，而对于如何改革和改善会影响人民生活的国家政策，人联党则是完全“不敢想、不能谈、不会做”的“三不政党”。

民主行动党古晋市国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁，今日针对沈桂贤近期频频发表行动党议员没有发展金发放的言论，如是回应道。

张健仁指出，人联党主席沈桂贤及其领袖误导性的把民生问题定位于沟渠、道路和派钱给公会搞活动。

“事实是，民生问题并非只是单纯的沟渠、道路的问题。它是人民每天生活上所面对的问题，如收入不够支付生活费、孩子们的教育、居家出入的安全、国家整体经济活动等问题。这些都是政府的政、经、文、教政策所衍生出来的民生问题。”

张健仁举例称：“商家们因为国家经济衰退、马币贬值而生意难做，收入削减，这是民生问题之一。

工作阶级因为马币贬值、百货涨价而工钱缩水，收入不够支付日益高涨的生活费，这也是民生问题之一。家长们因为糟糕的国家教育政策，被迫送子女去补习中心及到私人院校深造，经济负担加重，也是民生问题。年轻一代被国阵政府的教育政策所耽误，无法学以致用，大学生高失业率，这也是民生问题。”

对于这些祸国殃民的政策，张健仁感慨说，人联党只会以巫统和土保党马首是瞻，不敢想、不能谈也不会做，只会任由巫统政策继续肆虐，使人民生活更苦，把国家带上绝路。”

轰人联3不姿态任人民受苦

张健仁也指国阵政策腐败，导致人民生活更苦，但要如何改革或改善，人联党的领袖却一概采取“3不”姿态，任由人民受苦。

首先，他说，国阵政府实施消费税和狂追所得税，以填补国阵政府的债务坑洞，但如何拯救人民于经济的水深火热中，人联党确实不敢想、不能谈也不会做。

“在政治上，纳吉只手遮天，全世界许多国家的政府都对一马发展公司（1MDB）的洗黑钱活动展开调查、提控及惩戒。唯独在马来西亚，国阵政府在纳吉的领导下，对此事的调查不断压制。对于如此涉及国家政府几百亿令吉资金流失的丑闻，要如何给人民一个交代，如何将罪魁祸首绳之于法，如何塑造一个有公信力的法治制度，人联党不敢想、不能谈也不会做。”

此外，张健仁也抨击阿邦佐，允许巫统的文化和思想入侵砂拉越，包括允许1800名西马伊斯兰教教师在砂州授课，向砂州穆斯林子女灌输巫统的种族宗教思想，砂州政府机构实行土著和非土著政策。要如何阻止这类的巫统思维和文化的入侵，人联党依旧“不敢想、不能谈也不会做”。

另一方面，他说，在教育政策上，巫统的重国轻英政策，使年轻一代的英语程度大大下降，减低他们的执业竞争能力。 对于如何改善我国朝令夕改的糟糕教育政策，人联党也是“不敢想、不能谈也不会做”。

民生问题不解决将更严重

张健仁强调，一个好的政府应该做的，是让人民生活更舒适、更优质，使国家经济更强稳，教育政策更实用及有前瞻性，令国家法治制度更健全。对于这些能影响民生问题政策上的改革和改善，张健仁遗憾表示，人联党也一概“不敢想、不能谈也不会做”。

“人联党为了掩饰其在国阵内对巫统的绝对服从，对国家政策决定的无能为力，它只好以铺路、修水沟及发放发展金来混淆人民的视线，以攻击在野党没有资金铺路修水沟，来转移人民对国阵腐败政策的焦点。”

“铺路和修水沟是市议会的工作。如今，沈桂贤身为部长，不敢想、不能谈也不会做政策上的改革和改善，只能屈居于做市议会的工作并到处宣传他有‘做事情’。”

“事实是，政策不改，民生问题永远无法获得解决，反之问题将日益严重。遗憾沈桂贤作为一位知识份子，又在澳洲如此民主发达的国家居住17年之久，连这一点道理也不知。抑或他是知道这道理，但却故意误导人民？”