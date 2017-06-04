台湾持续暴雨，高雄桃源山区累积雨量已突破1000毫米，导致荖浓溪河水暴涨，周六滚滚洪流淘空公路路基，深夜並吞噬数间民宅，所幸住户已提前撤离，无人伤亡。

报导指，桃源区代表谢宜真表示，已有至少10户遭河水冲走。被冲走的住户位於台20线92公里处，桃源往復兴的方向，有不少居民得到消息后，还企图返家抢救財物。工务单位获报后，已连夜拉起封锁线，等天气回稳再决定后续处理方式。

此外，六龟区宝来荖浓里裕浓路也有2户民宅，凌晨时分同样被湍急的河水冲走，荖浓里长陈俊福表示，所幸当天下午对居民进行强制撤离，目前居民都很安全。

中央气象局表示，受滯留锋面及西南气流影响，台湾各地及澎湖、金门、马祖周日有阵雨或雷雨，尤其中部以北地区及南部山区降雨仍较剧烈，並有豪雨以上等级降雨发生。

中国12省市將暴雨

另一方面，新一轮大范围降雨侵袭中国，周日、周一广东、陕西、湖北等12省市区有暴雨，局部地区有大雨，伴有雷暴大风等强对流天气。

据报，周六晚开始，广州已下起豪雨，有网民在微博发文指，市內多处地方水浸，市民都要涉水而行，又形容这次是「罕见的大雨」。另有人指有学校出现水浸，「地铁还停运」。

当晚7时许，广州市气象台同时发佈雷雨大风蓝色预警信號和暴雨黄色预警讯號，並在晚间9时许將暴雨预警升级为橙色。气象台预计，未来两天广东降水仍较频繁。