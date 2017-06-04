因为信奉基督教的关係，李亚男、钟嘉欣、王君馨、岑丽香和苟芸慧一直坚拒婚前性行为，被外界封为「处女党」，不过近几年嫁下又一个、嫁下又一个，处女党开始面临解散。不过，身为最后一个「处女党」成员的她，亦快將好事近。

据香港媒体报导，隨著苟芸慧与陆汉洋恋情公开，陆汉洋更曾在访问中认定她是终身伴侣，还送上妈妈留给他的家传钻石镶製戒指订情。至於婚期及地点，陆汉洋说有好消息会跟大家分享。

陆汉洋上月20日在「5‧20」我爱你日子，已在社交平台留言「52099」公开向苟姑娘表达爱意。

陆汉洋大讚苟姑娘是他的守护天使，心灵上是他的避风港，给他很大的安慰，在她身上看到妈妈的影子。他还形容苟姑娘像甜蜜的棉花糖，表面方方正正，內里无比软弱，朋友一点关心已令她融化。她曾经歷很多挫折和打击，但仍保持一份纯真，並欣赏她的孝顺。

据悉，他送上戒指当天，苟姑娘为不实报道难过，他拿出戒指说：「你不要难过，这是妈妈留给你的戒指，以后妈妈会像保护我一样保护你，这个戒指代表我的心，我不在你身边时，它会替我守护你。」

两人更表示公开恋情的目的是为了今后可以做「一般人拍拖会做的事」，即牵手逛街、吃饭、看戏等。

如此一来，等王君馨和苟芸慧都正式嫁人后，「处女党」就可以改名做「妇女党」了。

「处女党」全部有着落

李亚男：2015年2月下嫁王祖蓝，是「处女党」中最快成为人妻嘅成员。虽然仍未有小朋友，不过同祖蓝结婚两年几，依然十分恩爱，更不时大放闪光弹。

钟嘉欣：2016年2月下嫁任职脊医的Jeremy Leung，同年8月更诞下女儿Kelly。嘉欣婚后大多留在温哥华照顾女儿，但不时都会回到香港出席活动。

岑丽香：2016年12月下嫁圈外男友强强（Joshua），婚后依然热衷於工作，虽然老公不时都要到外地公干，但二人依然十分恩爱。

王君馨：2016年11月已经同拍拖11年的圈外男友Daniel註册结婚，將於今年7月举行婚礼。早前更同老公去咗欧洲影婚照，一圆梦想。

苟芸慧：苟芸慧（苟姑娘）和男朋友陆汉洋愈爱愈高调，继早前高调隔空示爱，近日更指陆汉洋將妈妈留下嘅家传之宝套上苟姑娘手上，似乎婚期有望。