（曼谷4日讯）「雨神」Rain袭曼谷，惹来真正的「雨神」驾到，天公不作美，从晚上9时许开始下起毛毛雨，之后雨势越变越大，主办方暂停演唱会。为了期待偶像Rain的演出，许多粉丝坚持留守原地祈祷停雨，直到晚上11时01分，演唱会宣佈继续，Rain当日挥洒汗水卖力唱跳，跳到兴奋时更拉起衣服，小露一点点腹肌让粉丝大饱眼福！

由葡萄子传媒集团Web TV Asia主办的《2017亚洲热播盛典》第二晚压轴场大咖全出动，「雨神」Rain在微微小雨中卖力演唱和表演街舞，即使已经升级「人夫」及即將成为「人父」，依然无损粉丝对他的爱！他卖力唱跳，还脱下墨镜放射「电眼」，最杀的是突如其来一招掀衣露腹肌，搞到现在粉丝尖叫不停！他也对粉丝说：「我已经一段日子没来泰国了，很高兴这次再来！」演出结束后，他更送飞吻给全场，完全魅力大喷发！

穿著可爱水手服的AKB48和姐妹团BNK一起登场，整个舞台上超过40位美少女，声势超浩大！

雨势过大演唱会一度暂停

日本女团Flower一贯主打忧伤情歌，她们出场时恰恰遇到雨势转大的时候，不过她们却毫无退缩，在湿透的舞台上继续唱跳，在跟大家说「再见」后，其中两位成员转身后马上滑倒，之后演唱会旋即宣佈暂停！媒体向主办方瞭解，成员在滑倒后已经马上就医，只是一点皮外伤，没有大碍。

演唱会停止了大约1小时15分左右，现场许多粉丝都不愿离场，即使雨势太大，司仪已劝解粉丝赶紧到安全的地方躲雨，可是粉丝不依，在现场留守和默默祈祷，最后终在晚上11时01分，日本人气女团AKB48搭曼谷的姐妹团体BNK 48登场，一整个军队似的美少女能量满满的演唱，让全场散发著粉红泡泡！

Flower雨势转大时仍然卖力唱跳，几乎是用生命在演出，没想到有成员却不慎滑倒受伤。

日本熟男团体EXILE THE SECOND（放浪兄弟）在演唱会结束前压轴出场，几位成员在台上又唱又跳，除了挥洒汗水，Akira和Kenchi更掀开衣服露出腹肌让大家大饱眼福，果真是为了粉丝豁出去！

当晚演出的歌手还包括有越南GD（权志龙）之称的Son Tung M-TP（山松），一身韩系打扮的他表演饶舌和唱跳，无论造型和曲风，都与GD有八成相似。刚发个人单曲的谷阿莫也现场表演新歌《妖艷贱货》，奈何以「声音」为人熟悉的他却在台上一句话都没说，让大家有少少失望。

另外，韩国代表还有拥有一把好歌声的人气女歌手Suran及性感女团High Color；日本女团Juice=Juice也再登场表演「Jidanda舞」、泰国歌手方面则有Stamp乐队、Bie The Ska+Rap Is Now、MVP、Keng Tachaya、Burin Boonvisut、Slot Machine，台湾的圣结石及圣嫂Dodo及中国组合BET-A，一眾艺人的演出也点亮了曼谷的夜空。