（云顶4日讯）出道16年的香港女子组合Twins，相隔5年再度来马开唱，《TWINSLOL世界巡迴演唱会》从2015年底起跑，大马站于3日在云顶举行，阿Sa（蔡卓妍）与阿娇（钟欣潼）开心直呼：「今年是我们出道第16年，云顶站演唱会是我们这次巡迴演唱会的第16场，好巧啊！」阿Sa笑问现场有没有人看了16场，台下有粉丝回应说有，让她忍不住喊说：「哇！看了16场，你们这么有钱啊！」

Twins感触说，「16年时间过得很快，转眼大家都已长大，感谢歌迷16年来的支持，希望能与歌迷们继续走过无数个16年。」阿Sa声带因早前曾受伤治疗了半年，现在已復原许多，虽然声带略为不顺，阿娇在旁指「今天比之前好多了。」

阿Sa听后笑回：「我今天拜神拜得很诚心的！」再提及可能是云顶高气压，让两人直呼不太適应，阿娇透露来到云顶后觉得头很晕，阿Sa更自爆：「刚刚差点要吸氧气筒」，说完再补充：「別担心，我们没事很好！」

唤起歌迷成长回忆

Twins出道以来16年，许多歌迷多是为「集体回忆」而买票入场，曾经试过走音、气虚、对不上拍子，歌迷也不介意。像《恋爱大过天》、《下一站天后》和《我们的纪念册》等，一首首回忆起青春记忆的歌曲，唱尽了许多成长中的必经话题。正如《饮歌》中所唱：「一开心唱『饮歌』，不开心唱『饮歌』，当中记录我这么长大过」。这一晚，是许多80后和90后青春成长的回忆。

当演唱《相爱六年》时，阿娇才唱几句就忍不住落泪，阿Sa立刻走过去牵著她的手一起唱，还用手为她抹泪，看她哭个不停，转身拿纸巾给她，之后又感性说：「嚇死人吗？」阿娇跺脚撒娇说：「感动嘛，你不感动吗？」阿Sa听后上前给阿娇一个拥抱，场面感人。

下台与歌迷近距离互动

演唱会接近尾声，Twins连续唱4首快歌，阿Sa问观眾会不会觉得屁股有点不舒服，不如一起站起来和她们跳舞吧！歌迷们听话地与她们跳了起来！演唱期间，她们一度走下台跟歌迷握手互动，粉丝们兴奋得纷纷涌上前，希望能握到偶像的手，场面一度混乱。

安哥部分重头戏，是歌迷点歌环节，只是歌迷点的好几首歌曲，都让Twins直呼很冷门，期间也有段「牵红线」小插曲，有位男歌迷要点《星光游乐园》向心仪女生告白，结果阿Sa努力撮合，还借花献佛，叫该歌迷把花送给那个女生，鼓动女生接受，还向男歌迷说：「她既然跟你一起来演唱会，多少对你有点意思的。」阿娇看出女生的尬尷，担心说：「会不会我们唱完她就走掉啊？」演唱会最后，Twins以《女校男生》为演唱会画上完美句点。

《TWINS LOL世界巡迴演唱会》曲目：

著睡衣跳舞、TGIF、LOL、明爱暗恋补习社、二人世界盃、爱情当入樽、热浪假期、多谢失恋、丟架、你不是好情人、我决定走了、慌心假期、眼红红、相爱六年、小心爱、烈女、千金、女人味、饮歌、风箏与风、我很想爱她、下一站天后、我们的纪念册、Ichiban兴奋、零4好玩、人人弹起、大红大紫、（安哥）恋爱大过天、幼稚园、朋友的爱、有约、死性不改、饮歌、女校男生