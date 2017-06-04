（本报古晋4日讯）砂人联党主席拿督沈桂贤强调，该党不是只有在选举来临时才会工作的政党，其存在的使命，是为砂州人民争取更多权益和发展，不为个人，而是为了全砂人民的利益而战。

“人联党并不是在选举来临时才会工作的政党，也不是为了选举而存在，人联党参政是为了制定有利于砂拉越人的政策，为砂拉越人争取更多的权利。”

因此，他鼓励全体党员不论是否担任党职，都应该被赋予为民服务的机会，因为唯有全体党员拥有共同的奋斗理念，才能不受外界流言蜚语的动摇，集合众人力量，上下一心壮大党的参政力量。

与此同时，他也提醒党员真心诚意为民服务，尤其是人民的眼睛是雪亮的，一眼就能看穿谁是表演功夫，谁是真正在工作。

他说道，人联党的成功不是一天建起，党员们必须珍惜人民给予的机会，不只要有服务的成绩，也必须达到成效，让人民对党有更大的信心，让党的参政力量壮大。

沈桂贤是今早在该党六四党庆升旗礼上致词时，如是表示。

争取自主权非一两日可完成

同时，沈桂贤也敦促人联党员走在时代尖端，掌握网络资讯及新媒体的趋势，在互联网资讯方面有更大的发挥，透过网路平台招募更多年轻党员，壮大党务。

他指出，人联党在1970年与土保党共同组织第一个联盟政府，在1974年国阵随之成立，人联党在国阵内排在第五，这决定虽然艰难，但最终目的是为了让人联党能扮演更好的角色，继续为人民服务。

因此，他希望全体党员努力进行基层工作，协助党赢得更多席位，扩大人联党的角色，为砂拉越人继续争取过去数十来被剥削的自主权。

“争取砂拉越自主权的工作不是一、两天就能完成，必须经过冗长的路程，若我无法达成，党内年轻的领袖就接棒完成。”

沈桂贤也表示，该党支持已故阿迪南的政策，在新领导人首长阿邦佐哈里的带领下持续加以落实，包括继续捍卫砂拉越自主权、争取财政自主权及推行数码经济政策，让砂拉越的政治力量越来越强大。