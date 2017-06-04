（本报亚庇四日讯）私人界推出的脚车共享计划，近日在亚庇静悄悄面市，抢先在市政厅一步。

停放在市区加雅街沙巴旅游局大楼前的多辆oBike脚踏车，相信是首府目前第一个落实的脚车共享计划。

据了解，有关负责公司是于两周前，开始在亚庇旅游局大楼前停放了多辆脚踏车，供市民游客骑乘。

虽然目前只有5辆脚车供人使用，可是在减少碳排放和推广使用绿色代步工具的努力方面，尤其值得嘉许。

亚庇市政厅之前也已经宣布将在近期推出市政厅自己的脚车出租计划，目前在市政厅大厦前也已经停放了近20辆脚车和相关的租用刷卡付费设施，目前一切看来已经准备就绪。

本身喜爱骑脚踏车的市长拿督杨文海今年3月曾表示，市政厅的脚踏车共享计划，估计在获得首席部长的批准之后就可正式问世。

据东方日报近日报导，oBike共享脚车刚在今年4月在半岛雪隆区一带推出，以响应政府号召，全民致力推行绿色环保，节能减碳。

据了解，要使用oBike脚车可下载oBike应用程序，缴付69令吉（普通民众）或29令吉（学生）的抵押金便可开始使用，收费为每15分钟1令吉。使用后可随意停放在适合停放脚车的公共场所，方便下一个使用者。

用户若想要取消使用oBike，有关公司就会全数退还抵押金。