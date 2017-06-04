（新加坡4日讯）新加坡一名69岁女商人，沉迷「老虎机」欠下大笔高利贷，虽然成功还清並戒赌，岂料疑遭大耳窿集团食髓知味精心设局，3个月后「化身」为4组放贷商和40组大耳窿利诱她借贷，令她过去两年赔光400万新元（1200万令吉）积蓄。

不愿具名的林姓女商人当年白手起家，和弟妹创立原料加工厂，生意颇有规模，也与家人联名拥有多个房地產。

事主形容自己有如工作狂，一周做足7天，打拼多年后，一切已上轨道，但在2014年，与她同住的妹妹患癌过世，她便开始玩老虎机排遣寂寞。

新国媒体曾在2015年7月报导，事主沉迷于老虎机，在半年內狂输250万元（750万令吉）储蓄，生活费需靠刷卡，前后欠下60万元（180万令吉）卡债，又欠下25家借贷商共110万元（330万令吉）债务。

在社工调解下，24家放贷商同意让她以80万元（240万令吉）一次过清还债务，弟妹於是挖空积蓄，用两个环保袋装了千元大钞，挨家挨户还给放贷商。

事主从此戒赌，不再光顾赌场。岂料，3个月后，一间放贷商主动来电，提议借钱给她以备不时之需。尽管不缺钱，女事主说自己像中了降头一样，竟然借下了5万元（15万令吉）高利贷。

她这一借，导致她又再欠下170万元（510万令吉）巨债。

只有小学五年教育程度的事主，被放贷商玩弄於鼓掌，没隔几周就说合约到期，必须以「重借」方式还债和利息，並连续18次开新合约，每次徵收10％行政费和近4％利息，有时还怂恿她多借一些，让她越陷越深，一年內借了13万新元（39万令吉）。

这一年里，单是其中一间放贷商的「行政费和利息」，她就还了21万新元（63万令吉），但她一还再还，由始至终没有还到本金。放贷商又介绍她从另一放贷商借钱还旧债，以如出一辙的手法，最终令她多欠了3家放贷商共37万元（111万令吉）本金。

林女士的弟弟（58岁，商人）说，过后一组大耳窿主动在一天內转账3万元（9万令吉）让她应急，隨后竟有40组大耳窿前后缠上她。他怀疑，4组放贷商和40组阿窿，来自同一个集团。

「每当还债期限一到，就有放贷商或大耳窿来电，总是当天就过账。比方说，傍晚7点期限之前，5点就有大耳窿来电，马上转账需要的数额。」

女商人苦笑说，这两年来拉老虎机输光250万元（750万令吉），也面对超过200万元（600万令吉）债务，400多万元（1200万令吉）血汗钱，就这样没了。