（吉隆坡4日讯）女拉曼生因不堪压力跳楼自杀案，逾50名亲友今齐聚在灵堂前，一同送別死者最后一程，不捨之情尽在不言中。

死者王婉仪（19岁）的母亲在处理举殯事务时，不时凝望爱女的遗照及灵柩，更频频以手帕拭泪，让闻者倍感心酸。

另外，逾50名身穿黑色上衣的死者亲友，在早上8时陆续抵达灵堂。期间，一名亲友更拥抱死者母亲，並出言低声安慰，场面哀戚。

尔后，在准备举殯事宜时，死者母亲也先行离开到火化场，送爱女最后一程。

王婉仪的遗体於今早9时20分出殯，並送往蕉赖火化场进行火化。

另一方面，大马人民社警总会长关志庭亦出席举殯仪式，並表示死者母亲將会捐出其女儿的部分遗物，帮助其余穷困人家。

据悉，死者在回到宿舍的期间，关志庭曾约对方出来进行面谈，惟遭到对方的拒绝，尔后竟发生此案。

「有些辅导热线並无24小时服务，我们人民社警接下来將会展开討论，同时不排除开设一个辅导热线。」

这起事件是於本月2日凌晨4时许，在文良港某公寓处发生。

一名就读於文良港拉曼大学学院的19岁少女王婉仪因不堪生活及经济等的压力之下，在住所桌子上留下一封遗书后，失去联繫。

尔后，其屋友因担忧其安危，即联繫上人民社警协助寻人，然而死者却在此后自行回到宿舍，而其屋友亦陪伴她到凌晨2时，见其情况稳定方才去休息。殊不知，对方却在2小时后自寻短见。