（关丹4日讯）我国周边的菲律宾、印尼及泰国发生多起恐怖袭击，首相拿督斯里纳吉促请，国內武装部队以苏禄军入侵事件为鑑，发挥效忠领袖的態度，以维护国家的和平。

他表示，伊斯兰教教义向来强调效忠领袖的原则，只要领袖没有要求他们做些违反教义的事情。「我们应该效忠领袖，我们应该知道如果我们不实践效忠的概念，整个文明都可能被毁灭。」

他举例说：「2013年2月发生的拿篤入侵事件，就发生我们的人背叛自己亲属，泄漏情报给敌方的事情。敌方因此等待我们警察进入水上村落后袭击他们，导致6名警员和1名政治部官员惨死。」

他表示，拿篤入侵事件是令人难过的事件，因此武装部队除了要维持高度纪律，也必须时刻铭记效忠的原则。

纳吉周六晚上在关丹10哩军营的武装部队宿舍礼堂，派发捐赠物资给残障人士及改信伊斯兰教者时，发表有关谈话。陪同出席的包括彭亨州务大臣安南耶谷。

此外，他在会上也促请武装部队提高专业能力，以应对可能发生的威胁。

他指出，我国享有的和平並非理所当然，而是因为武装部队这些年来流血流汗捍卫而来；我国虽不像邻国般发生死亡袭击，但武装部队必须做好准备面对这些危胁。

「我们要提升专业能力、运作的协调和收集情报的能力。如果可以做到这样，我们就可以应对任何威胁。」

他补充，政府会继续在最大能力范围內，照顾武装部队的福祉。