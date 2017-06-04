（檳城4日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱说，由於网上充斥太多污衊及抹黑马华的新闻，他希望媒体能向该党鉴定新闻的真假，全面揭穿假新闻。

他指出，最近网上出现许多假新闻，希望媒体未来能与马华领导层多一点互动、了解及鉴定新闻真假。政党也需提高警惕，確保正確的讯息传达出去。

但他欣慰，如今一些网民已越来越聪明，会瀏览各媒体网站鑑定新闻真偽，若发现媒体没作出相关报导，就会怀疑新闻真实性。

他今日与檳州中文报高层进行午餐聚会时，发表上述谈话。

也是交通部长的他说，儘管了解檳州媒体处境为难，但他促请媒体別担心，只要做出正確事情，为华社及人民著想，马华定会作为其后盾。

他也表示，华社对我国贡献良多，一些重要的职位如市长或大学高职，应给予华社。

他感嘆，檳州立法议会里没有马华的人民代议士，因此希望该党候选人能在来届大选获胜，让马华至少能在州议会里代表华社发声。

另外，廖中莱今午首次拜访檳州妇女团体，与百多名妇女会面交流时表示，女性在国家转型过程中扮演重要角色，应多参与TN50国家转型计划的民调活动。

他指出，女性佔我国近半人口，大马建国60年，妇女权益大获提升，因此在提升国家基建方面，妇女的声音非常重要。