（新山4日讯）首相署部长兼马华署理总会长拿督斯里魏家祥澄清，马来亚大学工程学院以9万令吉直接招生一事，並不会影响通过大学中心单位（UPU）分配至该学院的学额，意味著一般学生学费不受此影响，且认为这项措施的落实，有其探討的价值。

他认为，这项直接招生制度，在条件允许下，例如学科拥有多余的学额，而开放给外国学生，是无可厚非，而这项策略也能让本地「T20」高收入群家庭学生多一升学选项。

「以马来亚大学的工程系与医学系为例，这两项科系在全球享有高排名，如能吸引外国学生前来留学，不仅能增加大学的收入，更能提升有关科系的学术排名。」

他披露，本身已获得高等教育部长拿督斯里依德利斯尤索亲口证实，此举对现有大学招生制度並不会带来影响。

「本地一般通过大学中心单位入学的学生，依旧在学费方面获得政府补贴。」

他续称，本地「T20」高收入群家庭，一般较热衷於將子女送往国外大学深造，但外国不仅学费高昂，有关科系排名也未必比马来西大学高，因此国立大学直接招生制度让高收入家庭学生又多出一升学选项。

也是马华新山区会主席的魏家祥，是於週六晚在该区会常年代表大会后，在新闻发布会上，为免此事让大眾混淆，而做出上述澄清。

较早前，针对早前在野党炮轰马华与中共关係越走越近，有叛国之嫌的指责，魏家祥反驳指该党到中国是谈如何在一带一路倡议下，与中国做生意及协助我国中小型企业在中国开拓市场。

另外，他也指隨著手机品牌「华为」在雪州赛城（Cyberjaya）设立总部，该公司的3000名员工膳食开销，將令本地业者受惠

他续指出，边佳兰油气及石化工业的发展，带动了本地特別是新山五金业的生意，不少本地五金业者，甚至已將总部设在哥打丁宜一带，以满足当地对五金建材的需求。

魏家祥也不忘呼吁出席的党基层，无论来届大选是谁上阵士都兰州选区，都大力给予支持，以协助马华夺回该议席。