评论: 林金树

6月5日是以色列发起「六日战爭」五十週年。经过半个世纪，居住在巴勒斯坦地区的阿拉伯人和犹太人仍然无法和平相处，中东地区未能实现持久和平。原本的巴勒斯坦阿拉伯人国家尚未建立。

巴勒斯坦位于地中海东岸，目前的面积只有大约2.5万平方公里，但由于以巴衝突，这一小片土地的局势却是牵动中东地区乃至全球和平或动乱的重要根源。

巴勒斯坦原本是犹太人居住的地方，但在约2千年前，犹太人所建的以色列国被灭，犹太人离散到世界各地，没有自己的国家。巴勒斯坦成为阿拉伯人聚居的地方，但却受到不同的外来势力（包括波斯、希腊、罗马、土耳其）统治；第一次世界大战之后，英国从土耳其人手中夺取巴勒斯坦，成为其委任统治地。

英国为了在中东製造种族矛盾，答应让犹太人在巴勒斯坦建立国家，于是犹太人纷纷移居巴勒斯坦。二战期间，纳粹德国的希特勒把欧洲的1000万名犹太人杀害了600万人。剩余的犹太人更渴望有自己的国家，于是更多人移居巴勒斯坦。

二战结束之后，英、美和苏联操纵联合国，在1947年让安理会通过议决案，对巴勒斯坦实行分治，犹太人建以色列国，获得土地约55%，阿拉伯人建巴勒斯坦国，面积约佔45%。犹太人支持，阿拉伯人反对。

犹太人在1948年5月4日建立以色列国，阿拉伯人不但没有立国，反而组织5国联军（埃及、约旦、伊拉克、敘利亚和黎巴嫩）进攻以色列。但以色列在美国全力支持下打败阿拉伯联军，並侵佔原本分配给阿拉伯人的土地，佔了整个巴勒斯坦的约75%土地。阿拉伯人只剩下约旦河西岸和与埃及毗邻的加沙地带，约佔25%。

1967年6月5日，以色列同时对埃及、敘利亚和约旦展开闪电战，即「六日战爭」，它在6天之內佔领了另外25%土地，即佔领巴勒斯坦全境，轮到阿拉伯人沦为难民，或是受到以色列殖民地式的统治。以色列还佔有埃及的西奈半岛和敘利亚的戈兰高原（迄今未归还）。1973年，埃及总统沙达为了「以战迫和」，联合敘利亚对以色列发动「十月战爭」，但由于美国供应大批武器给以色列，造成双方打成平手。结果他决定与以色列讲和，在1979年通过和以色列建交收回西奈半岛。这使到阿拉伯国家与埃及绝交。沙达本人在1981年在阅兵礼上被反对与以色列和解的军人暗杀身亡。不过，埃及迄今仍和以色列维持和平关係。

接受强权政治

流亡到阿拉伯各国的巴勒斯坦人成立「巴勒斯坦解放机构」，对以色列展开武装攻击，希望引起世人的关注，协助他们「復国」。但国际政治的现实是「弱肉强食」，西方国家不但不协助巴解，反而把他们定性为「恐怖分子」。

如论如何，在美国总统克林顿拉拢下，巴解领袖阿拉法和以色列总理拉宾，于1993年8月在挪威首都奥斯陆达致协议。

阿拉法接受强权政治下的现实，只爭取在约旦河西岸和加沙地带（约占原巴勒斯坦土地的25%）成立独立的巴勒斯坦国。以色列先让这两个地区自治，（目前这两个地区都由巴勒斯坦人自治，约旦河西岸由巴解管治，加沙地带由哈马斯成立自治政府），最后才实现独立。

不过，拉宾在1995年被反对与阿拉伯人和解的犹太人右翼极端分子暗杀身亡。而此后以色列由右派的利库德集团领导的联合政府执政，现任总理內塔尼亚胡是鹰派，反对向阿拉伯人让步。因此，阿拉伯人迄今未能建立独立的巴勒斯坦国，以巴危机也就无法化解。

以色列之所以有恃无恐，是因为美国的犹太人控制了美国的经济和舆论，操纵歷任美国总统採取亲以色列的政策，在经济、军事和外交全力支持以色列，因此巴勒斯坦人面对的不只是以色列，还加上世界上唯一的霸权国家美国，当然处于下风。

极端思想的阿拉伯人，在无计可施之下，採取恐怖主义行动对付支持以色列的国家和其他国家，是全球恐怖主义的一个来源（另一个主要来源自是源阿富汗的从反苏变成反美的「基地」组织及其衍生的各种极端组织）。只要巴勒斯坦问题没有获得公平解决和阿拉伯国家仍然动乱，恐怖活动会继续在全球肆虐和蔓延，威胁到世界各国人民的人命安全。