评论: 涂进財

近年来，我国社会的纪律风气败坏，导致校园暴力事件频频发生。目前，我国中小学生纪律每况愈下的情况已眾所周知。这些学生所触犯的纪律，已不再是单纯的逃学、旷课，也包括破坏公物、勒索、建立学生私会党、群体互殴、挑衅师长等。有者甚至还將整个事发过程录下来，並发佈在社交媒体上，让网民目睹这一切的经过。

其实造成学生纪律败坏的因素极多，当中，家庭问题是最主要的因素。许多父母生活压力大，往往会忽略了孩子的行为问题。有的父母则经常望子成龙望女成凤，进而不断向孩子施以学习上的课业压力。孩子在家里欠缺温暖，便会向外寻求慰藉。一旦不自爱或经不起诱惑，或是受到损友教唆后，就容易產生纪律问题。有的父母能给孩子最好的物质享受，却没把教育孩子的重任放在第一位，他们也常以时间不足作为借口，鲜少和孩子沟通，更没有向孩子灌输正確的价值观念，孩子捲入校园暴力也不知道。

要杜绝校园暴力事件，家长在这方面扮演著非常重要的角色。家长们应该好好管教自己的孩子，並且多加注意孩子平日的行为举止。同时，家长也应该常与校方保持联络，以便知道孩子在校的近况。另外，家长们也应该多抽空陪伴孩子，以瞭解孩子的性格和思想是否发生了变化。

除了家庭问题之外，学校教育缺乏心灵辅导也是其中原因。现行的教育制度也是导致纪律问题恶化的因素。教育政策太过注重学业成绩，使成绩欠佳的学生彷徨失措。有的学生也因此自暴自弃、不思进取，甚至变得叛逆。

所谓近朱者赤，近墨者黑。朋友能影响我们的性格、思想以及行为举止，所以我们也必须谨慎交友。此外，校方也应该监视学生们在校园內的行为，並给予问题学生心灵上的辅导。教师们也应该多关心学生的生活状况及行为举止。另外，警方也可协助校方监视学生们的行为，这將有效降低校园暴力事件的发生率。

纵观上述各项导致中小学生纪律败坏的主因，若要这些孩子成为国家未来的栋樑，是需要各方面努力及相互配合的。这些校园暴力事件的发生，不但会影响学校及国家的声誉，若持续恶化恐会影响到学生的性命安全。希望国內的校园暴力事件能够尽快杜绝，好让学生们可以在平静的环境下安心学习。