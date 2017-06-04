6月17日，雪隆董联会即將进行改选。这次改选的选情比2009年叶新田团队对垒沈德和团队来得更加激烈。这是叶邹被迫卸下董总高层领导后的一次改选，考验叶邹在雪隆华校的影响力。

2009年的改选，叶邹顶著董总高层领导的光环，也靠著老树盘根雪隆董联会10多年的优势，狂风扫落叶般，打败沈德和团队。8年后，雪隆华校的局势有所改变。曾经呼风唤雨的叶邹，是否可以继续保住雪隆董联会的领导权呢？

2015年董总风波之后，叶邹黯然下台。董总属下13州董联会，11州表態支持刘利民团队的领导，沙巴州董联会强调维持中立，只有雪隆董联会继续抵制、违抗、杯葛他们所谓的「偽董总」。

採取杯葛態度

叶邹坚持本身是「捍卫华教的道统」，任何人只要站在他们的对立面，就是「国阵的走狗」、「华教的叛徒」；比较客气的批评是「成了国阵的帮凶」、「替国阵分裂华社」等。

目前的局势是叶邹所领导的雪隆董联会不承认现有的董总领导层，採取杯葛的態度。在许多华教事务上，董总无法获得现届雪隆董联会的合作和协助，导致华教工作的推展受到很大的限制。在推动教改、筹募和董事培训等工作上，董总发函寻求雪隆董联会配合，皆不受理睬。董总只得跨过雪隆董联会直接安排相关工作，则被批评「不尊重」。叶邹这样的应对模式是「两面刃」，也有可能对叶邹团队不利。毕竟对于华团运作，华社的公约数是倾向于团结合作，多过杯葛抗爭的。

雪隆董联会属下会员大约160所学校，雪隆有8独中、吉隆坡有42所华小以及雪州有110多所华小。本届（6月17日）改选，合格会员（于3月31日之前缴清2016年及以前的年捐之学校）125所；合格代表628名（另有22位华小董事因填写代表表格时，填上理事或委员而被选委会取消资格）。

选情激烈紧绷

叶邹团队或蔡庆文的整合团队只要能获得315代表的支持，就可以获得雪隆董联会的领导权。由叶邹主导的选委会（邹寿汉为主席，委员还不知道是何许人）先发制人，取消22位代表的资格（这几所学校倾向于支持蔡庆文领导的整合团队），让选情更加紧绷。

叶邹团队为了继续掌权，不顾形象的掌握秘书处和选委会的便利，试图以许多技术性的关卡，让整合团队处于「不公平」的竞选处境（我的脑海一直盘旋由国阵掌控的选委会）。看起来，如果是两派势力相等，整合团队还是会吃败仗的。

眼前就看雪隆各校的628位代表，对于叶邹的领导模式是一如既往的支持，还是已经有所鬆动。6月1日提名之后，两个团队候选名单揭晓，大致就可以看出变化。未来两周的拉票工作更是关键。

我们期盼华教组织的选举，应该是谈理念和政策的君子之爭，避免抹黑和恶言相向的劣质竞选文化。叶邹利用组织的名义出版了本身的出师表，也詆毁「蔡庆文等团伙」为夺权派。

大家各司其职

捍卫华教和发展华教是华社念兹在兹的工作。这需要团结一切可以团结的力量，才能达致最大的效果。许多文教组织在不同的岗位都在献心献力。有的人做多一些，有的人做少一些；有的人採取的方式比较激进一些，有的人採取中庸的方式。大家各司其职、相辅相成，才能成就华教的大业。

我们欢迎任何人愿意投入华教工作，胜选就多付出，落选就让贤。贏要贏得漂亮，输也要输得有尊严。如此而已。