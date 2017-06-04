（汶莱斯巿4日讯）汶莱宿将田径运动员于日前在泰国参加第22届泰国宿将田径公开赛，表现优异，总共赢取22枚奖牌，计金牌9枚、银牌9枚及铜牌4枚。

这是汶莱宿将田径运动员在今年参加国外比赛，赢取奖牌为国争光的第2次。

根据汶莱宿将田径协会秘书长阿布峇卡披露，该协会派出17名宿将运动员参加第22届泰国宿将田径公开赛，他们的表现良好，共赢得22枚奖牌。

他说，在今年5月20日至5月21日，22名汶莱宿将田径运动员在亚庇参加第7届沙巴宿将田径公开赛中，他们面对了28支队伍的选手挑战。但是，他们不负众望，赢得了27金14银8铜的傲人成绩。

他表示，汶莱宿将田径运动员在斋戒月与庆祝开斋节之后将恢复正常的训练，他们分别在斯巿峇拉克斯的田径体育场与都东体育中心田径场进行训练。

培训更多国家代表

阿布峇卡披露，目前该协会有近100名的会员，不过，活跃的会员只有40位至50位之间。他表示，理事会目前正在努力征求宿将田径运动员加入协会，壮大协会的组织，培训更多的宿将运动员代表国家参赛。

他表示，也只有是汶莱宿将田径协会的会员才有资格代表协会和国家出国参赛。他希望超龄但还继续训练之田径运动员申请加入协会，参加协会提供的完善训练，进一步加强与提升能力，将来在田径竞赛场上，赢取奖牌，为国争光。

阿布峇卡披露，该协会应邀将会派出选手赴砂拉越的古晋，参加马来西亚宿将田径公开赛。