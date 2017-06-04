（本报美里4日讯）美里史上最大型的婴儿与家庭展销会获得优步(UBER)作为主要赞助商，民众只需在优步手机程式中输入优惠码，即可获得优步司机提供免费载送服务，优惠只限展销会期间。

35商家参展

此项婴儿与家庭展销会是由美里企业家哺育俱乐部 (MEIC)于6月9日至6月11日（星期五至星期日）在美里室内体育馆举办。该活动获得美里市政局、美里中央医院、红新月会美里分会、教育机构、网路市场及各商家所支持，共有35个商家参展。

配合此项展销会，优步(UBER)为民众提供免费载送服务，新用户只需输入优惠码:BAFA2017MIRI，即可获得每趟价值10令吉，由您所在点前往该展销会地点的来回载送服务。

现有优步用户，则可输入优惠码:BAFAMIRI，即可获得每趟价值5令吉，由您所在点前往该展销会地点的来回载送服务。

除此之外，优步赞助了此次展销会活动主办单位代表及工作人员的T恤。

展销会节目纷繁

此次展销会的节目可谓精彩，不仅有一连串的婴儿及儿童节目比赛，现场还有各类促销和现金回馈。本地医院代表也会参与此事，为现场民众提供有关怀孕和婴儿健康的专业知识。除此之外，美食摊位更是展销会的重头戏之一。

参与此次展销会的单位，不仅是最新品牌，更是人气商品。此外，著名教育机构及家庭商品商家也将参与展销会。