（大山脚4日讯）一对即將结婚的华裔男女情侣疑欠下大耳窿巨款而双双自尽，今午被邻居发现陈尸在大山脚万珠园租赁的组屋单位內！

警方於週日下午4时接获民眾投报，指在万珠园组屋某座的一个单位发现两具男女尸体。

死者邻居上週五开始闻到飘出异味，週日下午基於从死者住家飘出的味道愈发浓烈，觉得不对劲试探打开该住家的窗户，揭发两人臥尸睡床上，即刻通知共管机构主席报案。

警方於傍晚约6时许开始使用工具撬开死者的住家。据现场所见，警员从屋內取得两张相信是两名死者以中文书写的遗书，並向在场的家属瞭解其中的內容以调查自杀动机，至於內容为何，警方尚未透露。

经过一轮调查搜证后，警方於傍晚7时许將两人的遗体搬上黑车，送往医院进行剖验。

根据警方文告指出，男死者是来自马章武莫的47岁沈汉广（译音），在一家螺丝工厂当操作员，女死者则来自武吉丁雅的35岁陈素欣（译音），是一名工厂员工。两人一起居住在陈尸的组屋单位內。

根据初步调查，警方从死者家人口中得知两人属情侣关係，已同居5年，並且计划在近期內结婚，双方家属也知道他们的关係。

据悉，死者邻居在数天前曾看到有大耳窿上门追债。据瞭解，两人皆留下遗书，一一列出所欠的债额。

死者邻居透露，上週三最后一次在组屋范围內看到男死者，后者当时的神情有些憔悴，並在数天前看到有人上门向死者討债。

邻居说，上週五在外晾衣时开始闻到有怪味，以为是有死老鼠或死猫，一直到週日从死者住家飘出浓烈臭味，感觉事情有些不对劲，与附近两户的邻居经过討论后，决定到死者住家瞭解。

他们先是打开前门旁边的百叶窗口窥看，但看不到有东西，隨后再绕到住家后方，打开后面的百叶窗，便惊见两人无声无息躺在床上，之后即刻通知共管机构主席，由他来通知警方。

邻居说，两名死者態度友善，平时遇见都有互相打招呼，她比较常见到男死者，女死者白天则较少出门，直到傍晚才会隨男死者出门用餐。

目前警方鑑证组人员已著手调查此案，暂时还未確定两人的死因。