去年里，砂拉越职业安全及健康机构人员对州内的手扶电梯设备展开检查工作时摄。

（本报诗巫4日讯）砂拉越职业安全及健康机构去年总共检查了州内555架手扶电梯的安全使用性。

州总监末哈默亚达嘉格烈说，在检查或调查过程中，发现其中有44架的手扶电梯不符合需求的条件。

于去年中，共发生5起与手扶电梯有关的意外或危险事件。

去年中，该机构已发出15张禁止或35张需要提升的通告予有关业者。

对于收到通知而没有照章行事或违反通告内容者，该机构将会诉诸法令途径。

触犯条文罚款5万

于职业安全及健康条文下，凡是被判有罪者，它的最高判处是罚款5万令吉或不超过两年入狱或两者兼施，或在工厂及机械条文下遭判最高罚款10万令吉或坐牢不超过两年，或两者兼施。

州总监末哈默亚达嘉格烈表示，惟去年并没有任何有关诉讼案的进行。

他强调，任何时候手扶电梯的安全必须被强调，且这方面的意识也要提升。

他说，虽然小心至上的安全防备措施字眼已按在现场，但父母也必须小心看好子女在使用有关设施时。

因此，该机构已在去年于大型商场进行两次安全使用手扶电梯的活动，其宗旨是要提升公众小心使用有关设备。

4单位须负责安全

他强调，是项活动是2020年职业安全及健康蓝图策略中的社会责任内容之一。

他说，确保这个设施的安全性质，共有4个单位必须负起责任，即其机构、业主、负责公司及使用者。

作为政府单位，其机构的责任就是履行1994年职业安全及健康条文以及1967年工厂及机械的法令条文。

至于业主，在安装或保养有关的设施时必须确保是专人公司来负责，以确保此设备的安全性。而负责该设施安装及保养的公司，则必须要定期检查或进行保养工作，使此设备的性能可靠和安全使用。

他表示，而使用者的公众，则要良好的使用有关设施，避免意外事件的发生和故障。

留言评论：