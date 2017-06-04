（本报诗巫4日讯）砂拉越职业安全及健康机构去年总共检查了州内555架手扶电梯的安全使用性。

州总监末哈默亚达嘉格烈说，在检查或调查过程中，发现其中有44架的手扶电梯不符合需求的条件。

于去年中，共发生5起与手扶电梯有关的意外或危险事件。

去年中，该机构已发出15张禁止或35张需要提升的通告予有关业者。

对于收到通知而没有照章行事或违反通告内容者，该机构将会诉诸法令途径。

触犯条文罚款5万

于职业安全及健康条文下，凡是被判有罪者，它的最高判处是罚款5万令吉或不超过两年入狱或两者兼施，或在工厂及机械条文下遭判最高罚款10万令吉或坐牢不超过两年，或两者兼施。

州总监末哈默亚达嘉格烈表示，惟去年并没有任何有关诉讼案的进行。

他强调，任何时候手扶电梯的安全必须被强调，且这方面的意识也要提升。

他说，虽然小心至上的安全防备措施字眼已按在现场，但父母也必须小心看好子女在使用有关设施时。

因此，该机构已在去年于大型商场进行两次安全使用手扶电梯的活动，其宗旨是要提升公众小心使用有关设备。

4单位须负责安全

他强调，是项活动是2020年职业安全及健康蓝图策略中的社会责任内容之一。

他说，确保这个设施的安全性质，共有4个单位必须负起责任，即其机构、业主、负责公司及使用者。

作为政府单位，其机构的责任就是履行1994年职业安全及健康条文以及1967年工厂及机械的法令条文。

至于业主，在安装或保养有关的设施时必须确保是专人公司来负责，以确保此设备的安全性。而负责该设施安装及保养的公司，则必须要定期检查或进行保养工作，使此设备的性能可靠和安全使用。

他表示，而使用者的公众，则要良好的使用有关设施，避免意外事件的发生和故障。