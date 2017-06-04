（本报诗巫4日讯）六旬华裔妇女本月2日凌晨独自骑摩托车外出后，便失去音讯，家属担心前往警局报案，同时在社交媒体发布帖文要求公众给予协助，关注她的行踪。

目前下落不明的妇女名为倪韵媚，62岁，与家人住在孔雀路33巷。

据悉，妇女是于本月2日凌晨4时许，独自骑摩托车去外出后就没有回家。她的家人一直尝试致电其手机，惟皆无法拨通。

妇女至今已失踪了3天，她的家属因此感到担心。

据失踪者的家属表示，失踪者每天凌晨4时许就会独自骑摩托车到住家附近的商店帮忙售卖糕点，到了早上7时许放工后，便会去美仑巷母亲的家，准备早餐给母亲吃。在忙完所有的事后，她便于早上9时许就会回家。

拨打手机无法接通

然而，于本月2日早上9时许她并没有回家，之后，她的家人就致电她的手机，但一直无法接通。当时，她的孩子就去美仑巷找外婆，不过，外婆告知，失踪者当天并没有去准备早餐。

失踪者的家属立刻赶去她售卖糕点的商店，则获老板娘告知，她前一天向她告假，因此没有来工作，而老板娘亦不知道她请假的原因。

妇女的家属在她失联后，据情报案，同时在社交媒体发布帖文要求公众给予协助，关注她的行踪，特别是前往民都鲁及美里路的公众，留意她所骑的黑色摩托车，车牌号码是QS1798。

失踪者的家属希望任何人如果有看到她，可以致电016-8591360告知，或南兰律警局，电话：084-211221抑或与最近的警局联络。