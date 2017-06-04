（本报诗巫4日讯）料将耗资马币130万令吉的旧乌也路道路提升工程，目前已率先进行挖沟渠疏通的工程，且将在不久提升道路。

诗巫乌也路民众联谊会创会会长兼名誉主席本固鲁黄家新今早受询时称，就此项道路提升工程，该会曾向当局争取至少3至5年，不过遗憾的是，一直都没有下文。

但令人欣慰的是，于两周前，当局经开始在当地进行挖沟渠工程，这项工程完工之后，将进行道路提升工程。

连绵雨致积水惹民怨

他指出，由于旧乌也路的道路多处毁坏不堪，并且凹凸不平，尤其每逢下大雨时又积水，夜晚又缺乏路灯照亮，危险性高，而且也曾发生多宗交通意外，令道路使用者怨声载道，提心吊担，苦不堪言。

他表示，如果一连下几天的长命雨，道路就会积水，并且迟迟不会消退。

他说，经该会投诉后，当局曾派员前来修补毁坏的道路，但每次都是宛如贴膏药般，欠缺整齐及美观。有鉴于此，该会逐向当局作出整条旧乌也路道路提升工程的要求。

道路欠完善意外频传

由于上述道路欠缺完善，也曾发生多起意外，其中包括一对母子欲通往市区，经过凹凸不平的道路时，弹力高导致后座的儿子由摩托车上摔下，引发身体多处擦伤，在家养伤一周，无法到校上学。

黄家新也指，类似的意外不胜枚举，希望当局加以关注。

不过，他对诗巫水力灌溉局赞誉有加，因为在该局局长陈成光领导下，该局每年在当地进行两次沟渠疏通的工作。