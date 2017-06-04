（本报诗巫4日讯）砂行动党副主席兼柏拉旺区州议员黄培根指出，行动党感到很遗憾和惊讶拿督沈桂贤口无遮拦的打诳语捏造事实来达致其狭小的政治议程，并呼吁沈桂贤要为错误的言论向砂拉越人民道歉。

黄培根今日针对人联党主席兼砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤昨日在人联党总部发表“砂行动党州议员们在拜会砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里时，其实就首先提出要砂国阵同样为行动党提供相关拨款的要求”发表文告。

而沈部长昨日续称，在听闻相关要求之后，砂首席部长表示说，在有关议员选择加入砂国阵的情况下才会就有关要求做出考虑。

沈桂贤没出席会议

黄培根在文告中指出，事实根本不是对方所说的一般。其实沈部长并没有出席行动党议员拜访砂首席部长的会议，所以根本是捏造事实。

那天在州立法议会的会议国阵方面有首席部长，一位副首席部长，还有土保党的二位部长，而行动党方面全部州议员都有出席，除了埔奕区州议员因为被剥夺了议员资格所以不能出席。

在该会议后，首席部长要求行动党不要向外发表他在该会面时所发表的言论。现在看来是国阵没有遵守君子承诺先在报章发表一些关于会面的对话，更令人感到愤怒的沈部长发表的言论是捏造出来而不是事实。

文告表示，对于一位砂内阁部长可以为了政治出卖他们的道德底线，砂拉越人民也可以从这件事件中看清他们的嘴脸。

行动党认为砂人联党主席作为一个内阁部长应该对言论负责，并应该不可透露当天双所达致的谅解。

盼首长续争取砂主权

文告表示，行动党议员在砂主席兼哥打圣淘沙州议员张健仁带领下拜会砂首席部长，目的是要传达讯息，即要刚上位的首席部长继续争取砂主权，包括石油天然气开采税、砂教育自主权、砂医药自主权和砂警察的自主权等关乎砂和砂人民的权益。

在会议中，张健仁向首席部长承诺如果在来届国选中，希联入主布城，希联还是会给予砂拉越政府20%石油天然气开采税和50%在砂拉越收到的税。

会议也谈及首席部长公布的古晋链接西连、哥打三马拉汉地区的轻快铁计划和整个计划的可行性等等关乎砂拉越人民切身的课题。

在会议的尾端，因为砂首席部长曾经在报章上谈及砂拉越国阵政府拨款给所有的议员，造成民众误解认为行动党的议员也有收到拨款，其实行动党根本没有得到政府的任何拨款。

“所以行动党朋岭区州议员杨薇讳就向首席部长提出必须公平对待所有的州选区和选民。”

行动党议员也向首席部长说明槟州和雪州的州政府都有拨给选区发展金给予反对党议员，而砂拉越的政府也应该公平对待民选议员。

首长没要火箭加入国阵

文告表示，首席部长根本没有说出行动党议员必须加入国阵，而是表示他会考虑行动党的建议。

其实杨薇讳的要求一点也不过分，而是在民主体制下政府必须公平对待所有的人民，也遵重人民在大选中的选择。

政府的钱不是来自国阵的政党，而是纳税人和国家的资源，人民也不分选区的必须纳税给予政府。

桂贤把拨款当人联王牌

行动党知道沈桂贤认为选区拨款就是人联党的王牌，所以常常利用这个课题来威胁选民必须支持他们，所以会明白为何沈氏，他会极不愿意看到政府拨款给予行动党的州议员。

黄培根说，对方贵为一个内阁部长应该知道民主制度下政府必须公平对待所有的选民，政府的钱是来自税务和国家资源，而不是他们的政党。

行动党用最强烈的语言谴责拿督沈桂贤，那么的“小人”把君子协议“撕掉”，还捏造事实来达致他狭小的政治议程。

行动党呼吁沈桂贤要为这项错误的言论向砂拉越人民道歉。