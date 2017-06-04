（本报古晋4日讯）配合2017年世界环境日，马来西亚世界野生动物基金会与印尼世界野生动物基金会最近联合发出，该两个机构即将联合出版的环境书籍《2016年婆罗洲环境状态》之摘要。

该摘要强调婆罗洲目前的环境状态及所面对的环境课题，其主要目的是为了提升人们对保护婆罗洲森林的醒觉。

据报导，婆罗洲目前正面对严重的生态系统被破坏情况，保护该地区的环境非常紧迫，它包括汶莱﹑印尼加里曼丹﹑沙巴及砂拉越。

据报告指出，在2015年，婆罗洲原有7400万公顷森林已降至55%。以目前的森林被破坏速度，在2020年，婆罗洲将失去75%的森林。而以从2005至2015年的森林被破坏速度做参考，婆罗洲在2015至2020年将失去另外600万公顷的森林。

环保需立即行动

马来西亚世界野生动物基金会首席执行员兼执行董事拿督迪奥尼西斯塞玛博士说﹕“世界环境日是一个重要提升人们环保醒觉的日子，我们需要立刻行动，以保护婆罗洲森林。”

与此同时，印尼世界野生动物基金会代首席执行员本查曼拜说，婆罗洲心脏计划已推动了10年，它已逐渐获得人们的支持。

“列出婆罗洲森林，包括婆罗洲心脏地区目前的整体情况及它所面对的环境课题非常重要，它将协助监督及策划未来的计划。”

《2016年婆罗洲环境状态》书籍预料将于本月底推出。它是婆罗洲环境状态第三版本书籍。

马来西亚世界野生动物基金会与印尼世界野生动物基金会的这项努力是为了支援婆罗洲三国政府保护森林的计划，同时，促请人们参与这项环境保护计划。