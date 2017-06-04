（吉隆坡4日讯）新街场拉萨敏申区近期正在搬迁和发展阶段，常有外来人出入，加上吉隆坡尊孔华小今晨发生爆窃案，2名保安更被打伤入院，引起人们对当地治安的关注。

据了解，尊孔华小是于今晨2时许发生爆窃案，6名窃匪闯入学校行政楼偷走贵重物品，并打伤2名执勤的保安人员。

尊孔华小副董事长黄华生今午接受《东方日报》访问时证实此事，并指警方已到场进行搜查工作，经过初步估算，该校损失了至少4000多令吉现金，以及数臺电脑。

「本校之前曾发生过三四宗小型窃案，涉及伤人的窃案则是首次发生，希望警方能够加强巡逻，同时政府也增派保安人员，照顾学校安全。」

黄华生表示，学校行政楼包括校长室、教师及董事部办公室等全遭6名窃匪翻箱倒柜，而且匪徒也盗走及破坏了所经之处的闭路电视，干案手法相当熟练。

他今日受访时说，相信6名窃匪是于今晨2时许从后门进入学校，并袭击了2名执勤的保安人员，导致2人受伤入院。

损失4千现款

「6名窃匪当时是手持工具，逐一破坏所有行政楼的铁门及木门，破门进入校长室、教师及董事部办公室爆窃。」

「我今日抵达学校后，发现办公室全被翻箱倒柜，所有老师的座位抽屉都被搜掠；初步估算，校方遗失了4000多令吉现款及数臺电脑，至于各別老师的损失，则有待进一步估算。」

他预计，匪徒当时在学校逗留了至少1个小时，毕竟该校共有50至60名教师，要逐一搜掠每个座位抽屉，加上其他办公室，需要花上一段时间。

「而且，匪徒所经之处的闭路电视全被盗走破坏，就连闭路电视控制室的监控系统也无法倖免，因此相信这群人是有备而来。」

被问及保安人员目前的伤势时，他表示，暂时还未確定，但既然入院，相信伤势不轻。