（振林山4日讯）49岁油漆承包商外出打包食物后失踪，至今音讯全无超过3週，家人心急如焚，希望能通过报章协助寻获其下落。

失踪者洪茂成在5月13日晚上，从大学城住家外出打包晚餐，岂料外出后却没有返家。

洪茂成的长子洪鼎盛（20岁，家具工人）指出，父亲当晚9时许，穿著圆领衬衫和短裤，骑摩哆出门，一直到凌晨1时许，他与弟弟见父亲未归，拨打父亲的手机，却联络不上。洪鼎盛今早与弟弟洪鼎力，通过振林山国会议员林吉祥特別代表黄祥鑾的协助，盼能通过报章，吁公眾助寻人。

大学城发现父亲摩哆

洪鼎盛说，家人在第三天向警方备案，过后被朋友告知在大学城某餐馆前发现其父亲的摩哆。

他表示，他和弟弟到该餐馆查询，业者交出摩哆钥匙，说是有人留在餐馆桌上。「有人说，当晚见到父亲被4个人带上一辆车，但没有看清楚车牌號码。」

洪鼎盛说，其父母离异，兄弟和父亲3人同住在大学城，父亲不曾有离家多日失联的记录，出门都会交代。

他说，据瞭解，父亲也没有与人结怨，没有財务问题，不解为何就这样失踪。至今为止，他和弟弟也没有接到任何討债或相关事项的电话。

针对此事，黄祥鑾表示，洪茂成不会无故失踪，其家人也都不清楚究竟发生了什么事，希望警方可以给予大力的协助，好让家属安心。

她说，有鑑于摩哆钥匙留在餐馆桌上，猜想洪茂成当时离开得很匆忙，公眾若有洪茂成的消息，可与她联络：016-7386276。