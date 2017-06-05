（莎阿南4日讯） 伊斯兰党认为，国家需要一个全新的「司机」以確保国家朝向正確的方向。

伊斯兰党署理主席拿督端依布拉欣表示，现任「司机」正蓄意带领人民朝向生病的状態。

「事实上，现任的司机也正扮演著医生的角色，一个只给止痛药的医生，让人民被迫依赖著他。」

「这就是消费税和一马援助金之间的事实，我们意识到，由国阵巫统带领的国家，就是国家问题的根本原因。」

他今日发文告指出，目前最重要的事情，就是让人们瞭解国家正面对的情况。

「人们不只是需要一个懂得要朝那个方向的全新领导人，也需要知道哪一条路將可保障现在和未来的人们安全。」

「他不只是要建设世界，也包括国家和人民的未来。」

「伊斯兰党已表示，政府专家政治论者（Kerajaan Teknokrat）將是解决方案。政府专家政治论者是给一个机会国家领导和专家学者，朝向全新的方向和国家管理，並由政党和政治人物作出改变。」

他表示，政府专家政治论者的概念是指，政党的权力只限於从专业界挑选作为国家的行政管理员，即从首相一职到最低层职位。

「在这之前，一般上政党领导人將被选为首相和部长，但通过政府专家政治论者的概念，委任职位是透过学术合格进行，而不涉及选举。」

「透过选举选出的政治权利，只有权利在专业届遴选適合的人士管理国家。」

他表示，伊斯兰党將持续努力，以把此概念作为管理国家的模式。