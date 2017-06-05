（马尼拉4日讯）隨著警方宣布马尼拉名胜世界赌场枪击案的枪手身份，菲律宾財政部证实，枪手杰西卡洛斯是该部门的前僱员，却因为涉嫌贪腐而被解僱。

根据菲律宾《每日问询者报》网站报导，警方宣布卡洛斯身份后，菲律宾財政部隨即证实，枪手曾是该部的一名税务官。

菲律宾財政部副部长基尔贝特兰说，该部正在检查卡洛斯的工作记录，並指出，卡洛斯在2012年，是因为资產负债表和净值表被解僱。

財政部称，2014年5月，卡洛斯因「未诚实申报所有资產」被起诉后，申诉专员公署隨即將他解雇。

財政部在2014年9月另一则文告说，申诉专员公署否认了卡洛斯提出重新审议的动议。

文告指出，卡洛斯曾因抵触反贪污和腐败行为法，以及菲律宾国家官员和僱员的行为守则与道德规范，而被菲律宾收入完整性保护服务部（RIPS）调查。

財政部指出，申诉专员公署在2013年1月24日发现，卡洛斯拥有一笔「来歷不明的財富」，且涉嫌偽造其资產负债表和净值表，构成了偽证罪行。

財政部说，年薪约21万比索的卡洛斯被发现拥有数额不匹配的资產及產业。

「过去10年內，以卡洛斯的年薪计算，他大约能赚得246万比索的收入，但他添置了相对不成比例，总额为936万比索的资產。其中，他以现款添购了马尼拉一处价值110万比索的產业，以及位於八打雁省一座价值400万比索的农场。」

「在2014年时，卡洛斯辩称自己拥有总值754万比索的资產，但根据財政部的资料，申诉专员公署认为，有关辩解十分可疑，因为卡洛斯没有提供任何债权人或证明文件，特別是当他声称自己拥有500万比索的贷款时。」

財政部的文件指出，申诉专员公署在2013年宣布，卡洛斯来歷不明的財富將在第1379號共和国法令下全数被充公。