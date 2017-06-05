「蓝鲸」自杀游戏最初出现在俄罗斯的社交媒体，并短时间内在全球各地出现不少遭诱拐的年轻玩家。

据中国《央视》4日报导，江苏常熟19岁的小姚沉迷这款死亡游戏，竟自己用美工刀在腿上刻字，所幸最后警方及时介入，才没完成结束自己生命的终极任务。

据报导，小姚于5月时好奇加入一个聊天群，并在管理员的诱导下，每天凌晨4点20起床，并开始听悲伤音乐和看恐怖电影，甚至还用美工刀在自己腿上刻字，而当他每次完成任务后，就被要求拍照给管理员监督，并被强迫提供自己的真实个人资料，还被威胁说一旦中途退出任务，就会遭公布个人资料，他的家人也会受到伤害，因此他为了自身跟家人安全，只能继续完成一个个恐怖的死亡任务。

据悉，「蓝鲸」（Blue Whale）自杀游戏起源自俄罗斯，游戏内容要求参与者在50天内进行各种自残任务，像是看一整天的恐怖片、凌晨4点20分起床等，随着天数增加，任务也会愈来愈困难，最后玩家必须在第50天自杀，才算完成任务。

报导指出，小姚的父母离异，又没什么朋友，缺乏正常的社交活动，平时都透过看书跟上网打发时间，而先前早有结束生命的念头，只不过都停留在想想的阶段，直到遇上「蓝鲸」这游戏，才让他真正把自杀赴诸行动，幸好最后警方接到举报并及时介入，他才没有继续做出傻事。