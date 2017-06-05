根据《华盛顿邮报》报导说，天安门广场和北京其它地方安保严密，但是活动人士李小玲六月四日凌晨在天安门广场照了一张相。在照片中，她举著一张自己左眼蒙着白纱的图片，下面写着“珠海李小玲六四光明行”的字样。她上个月被警察打伤眼睛。

国际特赦说，李小玲和同伴李舟以及蒲永住被带到西城区派出所。

此外，湖南株洲的活动人士用排字的方式纪念六四，并照了一张照片。

活动人士说，参与排字的人当中有至少八人被警方带走，另外两人联系不上。

在1989年6月3日到4日，数万军人和坦克聚集在天安门广场，粉碎持续数月的抗议。几百人，也可能有几千人被杀，1600人被监禁。最后一位六四囚犯苗德顺——一位北京工人，在今年十月被释放，其精神和肉体都受到严重伤害。

《失忆人民共和国：重访天安门》作者林慕莲说，尽管发生了一些小型抗议，但是没有几个中国年轻人了解六四事件。三十年来，共产党用宣传和审查来压制和篡改历史。

林慕莲说：“那些不知道六四（真相）的人往往支持镇压，因为他们相信主流的观点，即共产党为维护稳定做了必要的事情，而稳定为国家三十年的经济发展铺平了道路。”

“对于年轻人而言，他们看到他们的生活比父辈更好，因此他们接受了这种叙述。这是一种非黑即白的说法——要么混乱，要么稳定——它排除了镇压之外的其他结果的可能性。”

国际特赦研究员倪伟平呼吁中共停止报复敢于提及六四的人。