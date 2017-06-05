美国歌手安娜格兰德（Ariana Grande）上月在英国举行演唱会，会场在散场时遭受自杀式炸弹袭击，多人伤亡。

Ariana在当地时间周日重返曼彻斯特开慈善演唱会，为曼市恐袭的受害者筹款，虽然在英国在演唱会前夕再遭遇恐袭，但仍有6万歌迷到场支持，未被接连的恐袭浪潮嚇退。

有参加者表示，他们在这个时刻更需要互相扶持，故此坚持出席。

Ariana高歌一曲”Be Alright”时眼泛泪光，祝愿：「曼彻斯特，我们会好起来！」感动全场。

在演唱会开始前，大会先举行了默哀仪式，向一眾死伤者致意。由於今次活动大批乐迷出席，加上恐袭阴霾仍未消退，警方亦加派警力巡逻，同时要求入场不要带袋，以加快安检速度。

34岁的马拉带同8岁女儿汉娜一同出席演唱会，汉娜在爆炸案当日是Ariana演唱会座上客之一，她在炸弹袭击前刚刚离去，幸而逃一劫。

汉娜表示自己很开心可以一睹巨星的演出，不会因为恐袭而退缩。

另一名32岁女乐迷珍亦是上月Ariana演唱会的观眾，她认为出席今次的慈善演唱会十分重要，因为英国人要藉此重新建立信任。

演唱会星光熠熠，英国组合Take That、旧队友Robbie Williams，还有Pharrell Williams、Miley Cyrus、Niall Horan、Little Mix、Justin Bieber、Usher、Katy Perry、Coldplay、Black Eyed Peas等坐阵。

Ariana 在演唱会未到一半就火速登场，她正式演出时与舞蹈员手牵手以示团结一致，献唱”Be Alright”时更眼泛泪光地高呼：「曼彻斯特，我们会好起来！」

她高歌两曲后，分別与女子组合Little Mix及组合Black Eyed Peas合唱，非常落力，与Black Eyed Peas合唱一曲时，与全场歌迷大合唱，又与全场歌迷做心形手势，全场歌迷皆感动投入。