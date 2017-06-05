英国伦敦桥当地时间週六（3日）晚间发生的恐攻案已是英国今年第三起严重用恐袭，但是，大部分伦敦警察仍不佩枪。

英国今年3月在国会附近发生恐怖分子开车撞人杀警案，曼彻斯特上个月发生自杀炸弹客袭击演唱会惨案。

不过，儘管英国的恐袭风险高，逾90%伦敦警察执行日常勤务时仍不配枪，仅依靠喷雾器、手銬、警棍跟偶尔携带的电击枪维持治安，令人费解。

英警不以暴制暴

《联合新闻网》报导，这就是英国社会传统观念不接受以暴制暴。

伦敦大都会警察局自1829年成立至今，一直秉持著「民眾同意下执行警务」的原则，而非武力执法。

这种想法认为，让每一位警察配枪会向社区传递错误讯息，实际上引起的问题恐会比要解决的问题还多。

在伦敦市內巡逻的警察只有极少数佩枪，大多数英国警察不会使用枪械。週六晚间伦敦桥袭击者持刀攻击时，附近地铁站的警察出面制止保护民眾，因没佩枪而被杀伤。

在这次恐袭中，英国警察接获报案后，出动训练有素的武警，他们身穿防弹背心与头盔，手持长枪，迅速赶到现场击毙3名恐怖分子。

在过去一年，官方数据显示，英国仅有5名嫌犯遭警察击毙。伦敦去年则从未对嫌犯开过一枪。

另一方面，美国警察去年共枪杀1092名嫌犯。

英国民眾拥枪比率低

英国民眾拥有枪枝比率很低，是英国警方不需配枪的原因之一。英国人拥枪率不到4%，美国则是平均每人至少一把以上。

英国政府认为，情报蒐集以及跟社区建立更强有力的联繫，比警察配枪更能维护城市的安全。

警察开枪將被严查

英国警察若开枪击伤或打死某人，案件会自动呈报到独立的委员会进行调查，以確定警察用枪並无不当。

即使被击毙的是恐怖分子，委员会一样会进行调查。

也有部分英国警察不愿接受用枪训练，因为他们不想佩枪，不想在被迫用枪后被当成嫌犯，遭到委员会可能长达数年的调查。

英国警方消息指出，在当前情况下，他们必须雇用更多懂得用枪的警察。