（奥克兰5日综合电）2016-17赛季NBA总决赛继续进行，第二场比赛，金州勇士依然坐镇主场迎战克里夫兰骑士。全场打完 ，勇士132比113再胜，目前以总比分2比0领先。

此役，杜兰特再次统治了比赛，他22投13中，得到33分13篮板6助攻，还送出平个人季后赛生涯纪录的5次封盖。库里得到32分10篮板11助攻1抢断，同样砍下三双，克莱-汤普森22分7篮板、格林12分6篮板6助攻、利文斯顿10分、克拉克10分2篮板2助攻、韦斯特2分3篮板2助攻、伊戈达拉5分4篮板5助攻。

骑士这边，詹姆斯得到29分11篮板14助攻3抢断1盖帽，欧文得到19分2篮板7助攻2抢断、乐福27分7篮板2抢断、特里斯坦-汤普森入账8分4篮板、科沃尔8分1助攻、香珀特6分4篮板3抢断、杰弗森7分。

此役开打，骑士率先发力，客队掀起小高潮，以9比3开局。但很快，勇士的三分暴雨来袭，库里、格林、杜兰特先后在外线命中，分差被拉大到10分。单节打完，骑士34比40暂时落后。次节，勇士气势更盛，季后赛一直低迷的汤神也找到手感射中三分，两队分差重新回到两位数。此后，阿杜还赏了詹皇一记火锅大帽，一节半的时间就送出3次封盖。

换下詹皇骑士陷混乱

勇士攻防两端的压迫，反倒激起了骑士的斗志。在詹姆斯带领下，骑士的攻势开始有了起色。半场打完，骑士已追至64比67，仅落后勇士3分。

易边再战，詹姆斯造犯规罚球入网，乐福三分也进，两人得分都突破20。无奈的是，任他们如何努力，都无法阻止勇士将分差扩大。詹姆斯抢下个人第10个篮板球，拿下季后赛生涯的第18次三双，由此超越了“魔术师”约翰逊，成为NBA历史上三双次数最多的球星。但之后，詹皇却因为体力消耗非常严重而被换下，骑士进攻群龙无首，随即陷入混乱。三节打完，骑士88比102继续落后。

末节，骑士还在顽强抵抗，但勇士强大的进攻火力，却让他们的防线有些撑不住了。杜兰特防守端给了乐福火锅大帽，进攻中，又迎着防守上篮、三分连中，库里三分也进，两队分差来到20分，比赛基本失去悬念。

此后，骑士陆续换下詹姆斯等主力，逐渐放弃抵抗。最终，全场打完 ，勇士132比113再胜骑士，目前以总比分2比0领先。