（都灵5日综合电）据外媒报道，欧冠赛决赛当天，意大利都灵的一次公众观赛活动中发生踩踏事件，最新消息称，踩踏已造成近1500人受伤，其中数人伤势严重。

上周六是欧洲冠军足球联赛的决赛，来自意大利都灵的尤文图斯队迎战皇家马德里队。在都灵的圣卡洛广场(Piazza San Carlo)，大约3万名球迷聚集在公共观赛的大屏幕前观看比赛。

据报道，比赛下半场突然有人试图逃离观赛现场，引起人群恐慌和踩踏。最新消息称，已有近1500人在混乱中受伤。

都灵警方称，发生恐慌的原因可能是有人引燃爆竹。据意大利《新闻报》报道，一处隔离防护栏倒塌也可能是造成拥挤、踩踏的起因。

据意大利媒体报道，绝大部分伤者均为轻伤，但至少有8人被踩踏致重伤，其中包括一名7岁男童。

球迷忆起30多年前惨案

当天在英国卡尔第夫(Cardiff)举行的决赛结果是，皇家马德里以4比1战胜尤文图斯队，第12次捧走欧洲冠军杯。

报道称，当比赛进行到64分钟，皇马攻进第三个球之后不久，广场上突然传出一声爆响。一位目击者描述说，人们开始尖叫推挤，乱作一团。

这一事件让尤文图斯队的球迷回忆起30多年前发生的一起球场惨案。1985年在布鲁塞尔海瑟尔体育场(Heysel Stadium)，一堵墙倒塌引起人群混乱踩踏，造成39人死亡。当时进行的是尤文图斯队与利物浦队争夺欧洲杯冠军的比赛。

尤文图斯俱乐部主席阿格内利(Andrea Agnelli)表示，获知此次意外事件，向受伤者表达慰问。尤文图斯队教练阿雷格里(Massimiliano Allegri)第一时间在卡尔第夫获悉后表示：“我们希望所有人能尽快康复。”