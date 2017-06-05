（古晋5日讯）摇滚公主钟洁希在Setia City Convention Centre演唱，与14位‘猛’‘男’同台摇滚，魅力震撼5千人。

钟洁希以一袭黑色长裙从舞台中间的升降机中缓缓登台演唱首曲《Love is Coming Home》，气派十足。曲毕，洁希摇身一变，一身耀眼小短裙亮相，秀出性感长腿，与8位肌肉男大跳热舞。

之后，洁希打趣地问台下观众，“8位舞伴足够吗？”随即她请出另6位巨型“猛兽舞伴”，陪她一起唱《Be Strong坚强》这首歌，令全场热情持续升温！洁希不时坐在猛虎背上，边抚摸猛虎边演唱，妩媚模样让现场观众尖叫连连。

最意想不到的是，在压轴曲《Feel my Love》演唱到一半，洁希随手抓起一头“狮子”往台下抛，台下 观众随即展开了一场争夺赛。洁希仍不放过身边的“白虎”，一手揪起虎尾，让白虎靠着香肩，她走到台前使力将“白虎”360度旋转 几圈后抛向观众，台下疯狂指数飙升。这一场充满惊喜的舞台表现数次把现场气氛推至巅峰。

演唱结束后，成功争夺“白虎”的“胜利者”风趣的说到: “本来这次来是想把洁希抱回家，没想到却抱到了白虎。”洁希当晚的表现不仅让现场观众疯狂了，名主持人叶剑锋（Owen Yap）与洪嘉慧也对这精彩的演出感到惊叹!

日前，摇滚公主最新英文专辑《Be Strong坚强》勇夺台湾两大最具有权威排行榜的双料冠军，既“五大金榜”西洋榜冠军宝座和“i Radio金曲榜”西洋榜冠军成绩相当亮眼。《Be Strong坚强》专辑也在三个月内销量突破1万5千张。同时，专辑的MV在YouTube两个月内突破三百万的点击率！

她在古晋也举办了一场双料冠军庆功宴，邀请亲朋戚友分享这份喜悦。在庆功宴上，洁希不忘感谢所有支持她的人和感恩母亲所给予的爱与栽培，让她能有今天的成就。

在下半年，洁希的行程也已经排满了。公司已为洁希准备好在泰国的各项宣传通告并敲定8月分去泰国。在9月份就会飞往澳洲，同时在澳洲黄金海岸进行她的婚礼和个人演唱会。此外，澳洲经纪人已经为她部署了澳洲和欧洲的市场，并将在澳洲宣传及演出。