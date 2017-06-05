（本报古晋5日讯）行动党砂州主席兼国州议员张健仁透露，该党就砂州立法议会终止陈长锋埔奕州议员资格的裁决，所展开的法律诉讼讨论已进入最后阶段，预计会在后天（7日）入禀古晋高庭，正式向砂州立法议会、议长、砂州政府及选举委员会提告。

他今日接受本报记者访问时指出，由于有关法律诉讼涉及许多法律技术问题，该党律师团必须详细研究，如今研究工作大致上已经完成，有待明日做最后讨论后，就能在后天入禀高庭。

他说，有关入禀法庭的法律文件将由该党律师团及州委提交，而案件关键人物陈长锋相信也会一同出席。

他表示，案件从入禀至进入审讯程序，预料需耗时3至6个月，目前被该党列为答辩方的基本上是砂州议长、州立法议会、砂州政府及选举委员会，该党不排除未来若有需要，会增加答辩人。

尊重法律程序案件不能讨论

询及该党是否已展开应对埔奕补选的备战工作及遴选候选人时，张健仁坦言，目前谈埔奕补选似乎还言之过早。

他声称，按照正常的法律程序，法庭的程序必须受到尊重，已经交到法庭裁决的案件，任何人都必须尊重法庭的程序，即使是有特权的州立法议会都不能讨论。

“更何况选委会要进行补选，按理选举委会应押后补选进行。”

无论如何，张健仁表示，这起事件已经入禀法庭就必须受到尊重，倘若选委会选择忽视法庭的程序，执意进行补选，行动党也会随机应对。