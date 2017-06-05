（吉隆坡17日讯）马华会长理事会严厉谴责香港艺人林雅诗日前在文冬通过面子书直播製造本身遭掠夺的假新闻，促各单位应严查及展开执法行动，包括是否应禁止其入境，以儆效尤。

马华认为，林雅诗身为公眾人物，公然说谎，对外做了不良示范，破坏了文冬和大马的声誉，就算事后道歉也无法弥补她本人对文冬和大马造成的伤害。

林雅诗的行为已对我国形象造成伤害，各执法单位应展开全面调查，包括大马通讯及多媒体委员会从滥用社交媒体散播谣言的角度调查、移民局从移民法令调查林雅诗的行为，包括是否应禁止其入境及警方从刑事誹谤的角度调查等等

马华会长理事会今日在召开会议后，发表声明称，即使是国人做同样的事情，即制造假新闻破坏国家以捞取政治资本，也必须予以同样严厉的谴责。

声明称，有心人士通过制造假新闻来渲染国家负面的讯息，这种行为对一直努力维持治安的执法人员非常不公平，而且执法单位在履行执法职责的同时，还要耗尽心力和资源来应对假新闻，这是一种公共资源的浪费。

林雅诗昨晚在社交媒体自称「直播被抢手袋」，但被本地媒体揭露造假，较后她称事件是一场误会并刪掉直播并发文道歉，但却已惊动全国警察总长丹斯里卡立，并建议政府將她列入不受欢迎人物的名单內，禁止她在日后入境大马。

据消息指出，林雅诗在发觉事件引起大马民眾不满及已惊动到大马警方后，已自行关闭面书帐號。