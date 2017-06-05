(本报古晋日讯)砂拉越海事执法局于上月31日，在砂拉越海域拦截2艘非法渔船后，成功起获了逾2000公斤的鱼获，行动中也扣留了15名年龄介于19至47岁的越南籍船员。

砂海事执法局局长依斯迈里今日在一项新闻发布会上指出，当局在5月31日接获本地渔民投报，指有数艘外国渔船在本州海域捕鱼，当局随即派遣18名执法官员，并在丹绒波（Tanjung Po）以北大约120海里

处的砂州海域拦截了2艘渔船。

他表示，初步相信有关渔船来自越南，从两艘渔船的逾2000公斤鱼获看来，估计他们在砂海域活动已有一段蛮长的时间。行动中，他进一步表示，当局也发现还有数艘非法渔船成功逃离，这也说明了非法的外国渔船入侵我国海域的现象已很严重。

迄今取缔18艘渔船

对此，他宣称，当局将采取更有效的方案打击非法渔船，以保卫我国海域的渔产。

加上这2艘采用传统方式捕鱼的非法渔船，当局迄今已取缔了18艘非法渔船。他补充，而该2艘渔船及15名渔夫，包括船长，均已被带到敦沙拉胡丁海事执法局码头。他们将在1985年渔业法令下接受调查。

与此同时，依斯迈里亦表示，行动中起获的鱼获及柴油将在今日下午拍卖。他感谢本地渔民的合作及配合，并呼吁民众一旦发现外国渔船在我国海域非法捕鱼时，应立刻投报，以便当局能迅速采取行动，砂海事执法局的24小时热线为：082-432544。