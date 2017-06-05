中国国际航空公司编號CA428的空中巴士A320客机，昨日（4日）晚间由香港赤鱲角机场起飞前往成都，没想到才起飞大约2分钟就险些撞山，嚇得塔台管制人员急得大叫，「立即爬升！警告小心前面地势！立即爬升5千呎！」

根据《香港01》报导，中国国际航空公司编號CA428班机原定6日晚间7时45分由香港起飞前往成都，却延误至晚间9时5分才出发，没想到起飞才2分钟，机师疑似与塔台沟通出现问题，管制员连续指示班机攀升，却发现飞机竟然提早左转。

眼见飞机已经距离山头非常近，如果再不提升高度恐怕就会直接撞山，急得赶紧呼叫机师立即爬升，「警告小心前面地势！立即爬升5千呎！」（Air China flight 428, expedite climb, terrain ahead, terrain alert – expedite climb passing 5,000 feet – expedite）

幸好最后成功化解这场危机，也让塔台的管制人员嚇出一身冷汗。

报导中也提到，根据Flightradar24飞航网站上的资料显示，CA428班机当时突然左转的高度只有3150呎，但附近的大屿山有不少高峰，比如高约3064呎的凤凰。至於到底是什么原因险些导致撞山事故，究竟是机师「抄小路」还是单纯的沟通误会，目前则还在调查当中。