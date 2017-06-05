香港艺人林雅诗日前在文冬通过面子书直播製造本身遭掠夺的假新闻，引起全马人关注，而据港媒报导，林雅诗今早已返香港！

林雅诗（Grace）近日到我国工作，但日前在Facebook玩直播时声称被抢手袋，峰迴路转，之后突然「转軚」表示只是误会一场，引起本地民眾及媒体高度关注，质疑她「造假」。

《东网》报导事件发生后，有Grace与其经理人马天乐「潜水」没有为事件解释，多次致电Grace仍然没有听电话，最后马天乐接听电话，坦言Grace今早已经返港：「Grace她今早已经返香港，她现在不舒服，不方便接电话，多谢大家关心。（目前事情发展如何？）我们暂时不作出任何回应。（提早返港？）本身都在今日返港。（过关有无阻滯？）没有。（有无接受马来西亚调查？）暂时不回应。（Grace何时出席公开活动？）暂时未知，多谢大家关心。」

林雅诗与经理人马天乐。

至於有网上指出马来西亚有关方面表示为Grace事件到警局备案，马天乐则表示：「人家做什么我不是很清楚。」

现年39岁的林雅诗，是1997年香港小姐竞选的参赛佳丽，是准决赛20位候选佳丽，但未能入围决赛前12名。早期与香港无线电视签署合约，於电视连续剧中多数饰演閒角，於1998年离开无线电视，曾一度退出娱乐圈，任职秘书。

其后签约香港知名导演王晶电影公司投身电影界。於同年，便接拍了《PR Girls青春援助交际》及《邪教档案之末日风暴》，在这两部影片中她均有裸露的演出，而在末日风暴中与古天乐一场肉帛缠绵的激情床戏，还令两人之间发生了緋闻。2002年为Now电视担任成人节目主持並专注於电影发展。