韩国天团BIGBANG当兵中成员T.O.P（崔胜鉉），日前被爆出去年10月在龙山的家中和女练习生韩瑞熙呼麻4次，掀起一阵热议。

首尔中央地检今天表示，T.O.P今年接受调查时，坦承呼大麻草2次，但否认吸食液態大麻2次。他因违反麻药管理法，以吸食大麻4次，遭不拘留起诉。他目前在江南警察厅当义务警察服役，遭到起诉后也被开除。

《韩联网》报导，检方今年3月调查韩瑞熙呼麻案时发现，她去年10月呼大麻草2次，將液態大麻放进电子菸中吸食2次，总共4次，並在调查过程中发现T.O.P也染毒，他当时否认表示：「我抽的是电子菸。」但毛髮调查却出现阳性反应，事件曝光。

他接受检方调查，坦承吸食大麻草2次，但否认有抽液態大麻，今被检方起诉。他今年2月入伍当义警，警察厅隨后向《每日经济》表示，T.O.P因违反麻药管理法遭起诉，符合警察管理规则第41条「部属不適任时，可採取退队处置」，之后將对他下达开除命令。据悉，事件爆发后，他都待在宿舍反省，吃泡麵果腹，並未到宿舍餐厅用餐。

他被义警队开除后，即使起诉事件完结，T.O.P很难再回到原部队。有相关人士透露，基本上T.O.P无法再回到原部队，警察兵务可同等於结束了。